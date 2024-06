Bihar Politics: इधर तेजस्वी को लेकर विजय सिन्हा पेश कर रहे थे सबूत, उधर NHAI के खुलासे ने सबको चौंकाया; सियासत तेज

विजय सिन्हा ने कहा कि अभी तक की जानकारी जो सामने आई है, उससे पता चलता है कि पहली मई को तेजस्वी के निजी सचिव प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए बुलाया था।

जब इस मामले में एनएचएआई (NHAI) गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ तो एनएचएआई भी एक्टिव हो गया। उसने भी विजय सिन्हा के बयान के बाद चौंकाने वाला खुलासा कर दिया।

#FactCheck: Some sections of the media have reported that accused related to NEET paper leak case stayed at #NHAI guest house in Patna. NHAI clarifies that it does not have any guest house facility in Patna.— NHAI (@NHAI_Official) June 19, 2024