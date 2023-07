Bihar News: 'हमारे यहां से छिटके लोगों को लेकर बनाई जा रही NDA', 18 जुलाई को भाजपा की बैठक पर बोले केसी त्यागी

दिल्ली में भाजपा की बैठक पर जदयू के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा है। हमारे यहां से छिटके हुए लोगों को लेकर एनडीए बनाई जा रही है। वहीं बेंगलुरु में हो रही बैठक पर के सी त्यागी ने कहा कि इसमें हमें भविष्य के कार्यक्रम रणनीति बनाने का मौका मिलेगा।

दिल्ली में 18 जुलाई को भाजपा की बैठक पर बोले केसी त्यागी। ANI

Your browser does not support the audio element.

पटना, एजेंसी (एएनआई)। पटना के बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को जदयू और राजद सहित अन्य विपक्षी दलों की महाबैठक होने जा रही है। इस बीच 18 जुलाई को दिल्ली में भाजपा ने भी बैठख भी बुलाई है। चर्चा है कि इस दिन लोजपा और हम सहित कई पार्टियां एनडीए में शामिल हो सकती है। दिल्ली में भाजपा की बैठक पर सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जदयू के वरिष्ठ नेता के सी त्यागी ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाली एनडीए की बैठक में कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा है। हमारे यहां से छिटके हुए लोगों को लेकर एनडीए बनाई जा रही है। वहीं, लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के उद्देश्य से बेंगलुरु में हो रही बैठक पर के सी त्यागी ने कहा कि पटना में 23 जून की सफल बैठक के बाद उसके विस्तारित रूप में यह बेंगलुरु की बैठक है। इसमें हमें भविष्य के कार्यक्रम, रणनीति बनाने का मौका मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिल्ली में 18 जुलाई को बैठक बुलाई गई है, जिसमें एनडीए को नया आकार देने की कोशिश होगी। इस बैठक में कई ऐसे दलों के प्रमुख भी सम्मिलित हो सकते हैं, जो पिछले वर्षों में भाजपा के सहयोगी रहे हैं। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, लोजपा (चिराग पासवान गुट), लोजपा (पशुपति पारस गुट), मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भाजपा के नए सहयोगी हो सकते हैं।

Edited By: Aditi Choudhary