बिहार में शराबबंदी पर NDA में मतभेद; मांझी-चिराग के सवालों के बाद JDU ने संभाला मोर्चा
बिहार में शराबबंदी को लेकर NDA के घटक दल HAM और LJP (रामविलास) इसकी समीक्षा या गुजरात मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं, जिससे JDU असहमत है। JDU शराबबंदी का बचाव कर रहा है।
HighLights
मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल सुझाया।
चिराग पासवान ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की।
जदयू ने शराबबंदी का बचाव किया, सर्वे पर सवाल उठाए।
राज्य ब्यूरो, पटना। एक दशक पूर्व 2016 में नीतीश कुमार ने जब बिहार में शराबबंदी लागू की थी, तब जदयू ही नहीं सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी।
अब दस साल बाद शराबबंदी पर एनडीए के ही बिहार स्थित घटक दल ने ही वैसी टिप्पणी शुरू कर दी है जो जदयू को रास नहीं आ रही।
सबसे पहले हम (HAM) के संरक्षक व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी को गुजरात माॅडल पर ले आया जाए।
मांझी के बाद चिराग ने भी दिया बयान
इसके बाद लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह कहा कि शराबबंदी के लागू हुए दस साल हो चुके हैं। ऐसे में इसकी सफलता और विफलता की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिए।
वहीं एनडीए के इस दो घटक दलों की टिप्पणी के बाद जदयू ने मोर्चा संभाल लिया है। शराबबंदी के अपने स्टैंड पर कायम जदयू नेताओं द्वारा हर एक दिन बाद शराबबंदी के समर्थन में सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया जा रहा है। जदयू को इसकी परवाह नहीं कि एनडीए के घटक दल शराबबंदी पर क्या बोल रहे।
शराबबंदी पर आए एनसीएईआर के सर्वे के बाद बात आगे बढ़ी
शराबबंदी पर हाल की टीका -टिप्पणी का दौर हाल में आई नेशनल कांउसिल आफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च ( एनसीएईआर) की उस सर्वे रिपोर्ट से शुरू हुई जिसमें यह कहा गया कि शराबबंदी से बिहार की महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कोई बदलाव नहीं हुआ।
राजस्व के नुकसान की बात अलग से की गई। शराब के अवैध कारोबार के फैले बड़े रैकेट की बात भी कही गई। इसके बाद जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के गुजरात माॅडल की वकालत की तो चिराग पासवान ने समीक्षा की बात कही।
जदयू ने किया बड़ा प्रतिकार, सर्वे से सैंपल साइज के बारे में पूछा
जदयू ने शराबबंदी पर आए हालिया सर्वे का कड़ा प्रतिकार किया। यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि जिन लोगों के पैसे शराब की कंपनियों में लगे हैं वही बिहार में शराबबंदी का विरोध कर रहे।
इस क्रम में सर्वे करने वाली संस्था के शीर्ष अधिकारी का भी नाम लिया गया। यही नहीं यह सवाल भी पूछा गया कि जो सर्वे हुआ उसका सैंपल साइज क्या था और कहां-कहां यह सर्वे किया गया।
इसके बाद जदयू नेताओं ने लगातार शराबबंदी के पक्ष में अपना मोर्चा खोल दिया। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि शराबबंदी से महिलाओं को फायदा हुआ।
मंत्री अशोक चौधरी भी आगे आए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव भी शराबबंदी से हुए फायदाें को नीतीश कुमार के अंदाज में गिनाया।
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