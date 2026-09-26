राज्य ब्यूरो, पटना। यूसीसी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े विवाद में भी एनडीए के दो घटक दलों ने भाजपा के स्टैंड से दूरी बना ली है।

यह पहला अवसर नहीं है, जब किसी बड़े मुद्दे पर इन घटक दलों की राय भाजपा से अलग रही है। ताजा मामला चुनाव आयोग का है।

केंद्रीय मंत्री और LJP R के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार में भागीदार होने के नाते वे किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं।

च‍िराग पासवान ने कहा-संदेह दूर क‍िया जाना चाह‍िए

विपक्ष की राय से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन, जनता के मन में आयोग को लेकर कोई संदेह पैदा होता है तो उसे दूर किया जाना चाहिए।

बिहार विधानसभा में लोजपा (रा) के 19 और लोकसभा में पांच सांसद हैं। दोनों सरकारों में उसका प्रतिनिधित्व है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सदस्य उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष आयोग को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उससे वे सहमत नहीं हैं।

लेकिन एसआइआर से संबंधित विवाद पर जनता में उलझन की स्थिति पैदा हो गई है। इसे दूर करने के लिए आयोग का स्पष्टीकरण आना चाहिए। भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि इस मुद्दे पर जदयू का उसे पूरा साथ मिल रहा है।

केंद्रीय मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपनी हार के लिए नाहक चुनाव आयोग को जिम्मेवार ठहरा रहा है। सच यह है कि नेतृत्व की कमजोरी के कारण उसकी हार हो रही है।