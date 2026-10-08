नाना पाटेकर के निधन से थमा बॉलीवुड, बिहार के CM सम्राट चौधरी बोले— 'एक युग का अंत'

राज्य ब्यूरो, पटना। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरा देश सन्न रह गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर गहरा शोक व्यक्त किया। 75 वर्ष की उम्र में उनके गुजर जाने को भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति बताया गया है।

सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में कहा कि हमने एक महान, बहुमुखी और बेबाक कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और फैंस लगातार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नाना पाटेकर का रौबदार अभिनय और उनका अंदाज हमेशा-हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा।