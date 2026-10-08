नाना पाटेकर के निधन से थमा बॉलीवुड, बिहार के CM सम्राट चौधरी बोले— 'एक युग का अंत'
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश स्तब्ध है, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'X' पर गहरा ...और पढ़ें
HighLights
नाना पाटेकर के निधन से पूरा देश और बॉलीवुड स्तब्ध है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'X' पर गहरा शोक व्यक्त किया।
उन्होंने इसे भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया।
राज्य ब्यूरो, पटना। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरा देश सन्न रह गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर गहरा शोक व्यक्त किया। 75 वर्ष की उम्र में उनके गुजर जाने को भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति बताया गया है।
सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में कहा कि हमने एक महान, बहुमुखी और बेबाक कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है और फैंस लगातार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नाना पाटेकर का रौबदार अभिनय और उनका अंदाज हमेशा-हमेशा के लिए दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगा।
सम्राट चौधरी की पोस्ट वायरल, 'X' पर दी भावुक श्रद्धांजलि
सम्राट चौधरी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लिखा कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। साथ ही इस कठिन घड़ी में शोकाकुल परिजनों और उनके करोड़ों प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति मिले।
अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने "ॐ शांति" लिखकर महान अभिनेता को नमन किया। उनके इस ट्वीट के बाद से ही बॉलीवुड और राजनीति जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।
फैंस हैशटैग #NanaPatekar के साथ अपने पसंदीदा अभिनेता को अंतिम विदाई दे रहे हैं। नाना पाटेकर का जाना भारतीय कला और अभिनय के एक गौरवशाली अध्याय का अंत है।
यह भी पढ़ें- Nana Patekar Death: नाना पाटेकर की बिहार से जुड़ी हैं कई यादें, मोकामा में जवानों के बीच पहुंचे और खेत में चलाया था हल