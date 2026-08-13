बिहार में दौड़ेगी Namo Bharat रैपिड रेल! 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव, पटना से इन शहरों तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी

डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली और एनसीआर की तर्ज पर अब बिहार में भी Namo Bharat रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को पत्र भेजकर चार प्रमुख कॉरिडोर पर इस सेवा को विकसित करने का अनुरोध किया है।

पटना-गया कॉरिडोर 108 किलोमीटर का प्रस्तावित कॉरिडोर में पटना से गया के बीच 108 किलोमीटर का मार्ग शामिल है। इस रूट पर Namo Bharat रैपिड रेल सेवा शुरू होने से पटना और गया के बीच तेज कनेक्टिविटी विकसित होने की उम्मीद है।