बिहार में दौड़ेगी Namo Bharat रैपिड रेल! 4 कॉरिडोर का प्रस्ताव, पटना से इन शहरों तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी
बिहार में दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर Namo Bharat रैपिड रेल चलाने की तैयारी है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चार प्रमुख कॉरिडोर पर सेवा विकसित करने का अनुरोध ...और पढ़ें
HighLights
बिहार में नमो भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हुई।
पटना से गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, आरा तक चार कॉरिडोर।
एनसीआरटीसी करेगा इन कॉरिडोर की व्यवहार्यता का आकलन।
डिजिटल डेस्क, पटना। दिल्ली और एनसीआर की तर्ज पर अब बिहार में भी Namo Bharat रैपिड रेल चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को पत्र भेजकर चार प्रमुख कॉरिडोर पर इस सेवा को विकसित करने का अनुरोध किया है।
पटना-गया कॉरिडोर 108 किलोमीटर का
प्रस्तावित कॉरिडोर में पटना से गया के बीच 108 किलोमीटर का मार्ग शामिल है। इस रूट पर Namo Bharat रैपिड रेल सेवा शुरू होने से पटना और गया के बीच तेज कनेक्टिविटी विकसित होने की उम्मीद है।
पटना एयरपोर्ट से बेगूसराय तक 130 किमी
दूसरा प्रस्तावित कॉरिडोर पटना एयरपोर्ट से बेगूसराय के बीच 130 किलोमीटर लंबा होगा। यह कॉरिडोर राजधानी को उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण शहर बेगूसराय से जोड़ने की योजना का हिस्सा है।
पटना-मुजफ्फरपुर रूट की दूरी 67 किमी
तीसरे कॉरिडोर में पटना से मुजफ्फरपुर को जोड़ा गया है। इसकी प्रस्तावित लंबाई 67 किलोमीटर है। इस मार्ग पर आरआरटीएस सेवा विकसित होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन को नई गति मिल सकती है।
पटना एयरपोर्ट से आरा 46 किमी
चौथा प्रस्तावित कॉरिडोर पटना एयरपोर्ट से आरा के बीच होगा। इसकी लंबाई करीब 46 किलोमीटर बताई गई है। इससे पटना और भोजपुर क्षेत्र के बीच तेज परिवहन नेटवर्क विकसित करने की योजना है।
एनसीआरटीसी करेगा व्यवहार्यता का आकलन
प्रस्ताव मिलने के बाद एनसीआरटीसी इन चारों कॉरिडोर की तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करेगा।
इसके लिए 'अल्टरनेट एनालिसिस रिपोर्ट' (एएआर) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की योजना और परियोजना की व्यवहारिकता तय होगी।
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