छठ पर हवाई जहाज से बिहार लौटा नालंदा का मजदूर, मां से किया वादा निभाने में खर्च की एक महीने की कमाई

डिजिटल डेस्क, पटना। छठ महापर्व पर घर लौटने की चाह परदेस में रहने वाले लोगों को हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देती है।

त्योहार के दिनों में ट्रेनों में टिकट की मारामारी और विमानों का आसमान छूता किराया घर वापसी को चुनौती बना देता है। इसी बीच बिहार के नालंदा जिले के एक मजदूर की कहानी इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में है।

चर्चा है क‍ि चेन्नई में लोहे की फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करने वाले शत्रुघ्न कुमार ने अपनी मां से किया वादा निभाने के लिए एक महीने की पूरी कमाई हवाई जहाज के टिकट पर खर्च कर दी और फ्लाइट से गांव लौटा।

हवाई जहाज में खुद रि‍कॉर्ड क‍िया वीड‍ियो शत्रुघ्न की कहानी सिर्फ हवाई यात्रा करने की नहीं, बल्कि मां के प्रति उनके प्रेम, मेहनत और वर्षों से संजोए एक सपने को पूरा करने की है। विमान में पहली बार सफर करने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। यात्रा के दौरान का उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह विमान के भीतर उत्सुकता से इधर-उधर देखते नजर आता है। फ्लाइट में एयर होस्टेस से भी बातचीत की। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने हाय किया। मां से किया था फ्लाइट से घर लौटने का वादा शत्रुघ्न ने अपनी मां से वादा किया था कि जब भी वह गांव लौटेगा, हवाई जहाज से ही आएगा। आर्थिक तंगी और मजदूरी के बीच इस वादे को पूरा करना आसान नहीं था।