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    'Male' के आगे 'FE' जोड़कर बेटे को बना दिया बेटी, नवजात अदला-बदली कांड पर पटना हाई कोर्ट सख्त

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:03 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने नालंदा के तीन साल पुराने नवजात अदला-बदली मामले में सख्ती दिखाते हुए एसपी को लापता बेटे की तलाश की कमान सौंपी है। कोर्ट ने अस्पताल के ...और पढ़ें

    नवजात अदला-बदली कांड पर पटना हाई कोर्ट सख्त (AI Generated Image)

    नवजात अदला-बदली कांड पर पटना हाई कोर्ट सख्त (AI Generated Image)

    HighLights

    1. हाई कोर्ट ने लापता नवजात बेटे की तलाश पर जोर दिया।

    2. अस्पताल के रिकॉर्ड में 'मेल' को 'फीमेल' करने के संकेत मिले।

    3. पुलिस की जांच में लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।

    विधि संवाददाता, पटना। नालंदा में नवजात की कथित अदला-बदली के तीन साल पुराने मामले में पटना हाई कोर्ट की लगातार सख्ती के बाद अब जांच की दिशा लापता बेटे की तलाश पर केंद्रित हो गई है। कोर्ट ने एसपी, नालंदा को जांच की कमान अपने हाथ में लेकर रोजाना निगरानी करने, लापता नवजात का पता लगाने और एक माह में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह पता लगाना है कि 25 मार्च 2023 को जन्मा वह बच्चा, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आखिर कहां गया। साथ ही अस्पताल के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई और जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

    डीएनए से खुला पहला राज:-

    मामला 2023 का है। याचिकाकर्ता अविनाश कुमार का आरोप था कि उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बिहारशरीफ स्थित नवजीवन शिशु अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की अदला-बदली कर दी गई और परिवार को बेटी सौंप दी गई।

    हाई कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में डीएनए परीक्षण से सामने आया कि सौंपी गई बच्ची याचिकाकर्ता की पत्नी की जैविक संतान नहीं थी।

    तीन अगस्त के आदेश में कोर्ट ने कहा कि अब तक की जांच से यह सामने आया है कि पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था और वह बेटा अस्पताल में भर्ती भी हुआ था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अस्पताल परिसर में बेटे को बेटी से बदले जाने की बात दर्ज की।

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    सरकारी रिकॉर्ड में 3.450 किलो का बेटा:

    जांच में इस दावे को पुष्ट करने वाले कई दस्तावेज सामने आए। सीएचसी गिरियक के लेबर रूम रजिस्टर, इंडोर पेशेंट रजिस्टर और इमरजेंसी रजिस्टर में 25 मार्च 2023 को करीब 3.450 किलो वजन के जीवित पुरुष बच्चे के जन्म का उल्लेख मिला।

    जिलाधिकारी, नालंदा की ओर से डीडीसी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने भी उपलब्ध दस्तावेज और बयानों के आधार पर बेटे के जन्म तथा अस्पताल के रिकॉर्ड में बाद की विसंगति को प्रथम दृष्टया सही पाया और विस्तृत पुलिस जांच की अनुशंसा की।

    'मेल' के आगे 'एफई FE' जोड़ने की बात

    मामले में सबसे गंभीर तथ्य अस्पताल के रिकार्ड से सामने आया। जांच में जब्त रजिस्टर, उपचार संबंधी कागजात और एंबुलेंस लॉगबुक में 'मेल ' को 'फीमेल ' किए जाने के संकेत मिले।

    पुलिस के अनुसार डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने 'मेल ' शब्द के आगे अपने हाथ से 'एफई ' जोड़कर 'फीमेल ' बनाया था। हाई कोर्ट ने संबंधित रजिस्टर को देखकर कहा कि उसे एसपी की इस बात में प्रथम दृष्टया दम नजर आता है।

    कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि बच्चा करीब 17 दिन आईसीयू में रहा, लेकिन इस दौरान परिवार को उससे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। अस्पताल के एनआईसीयू में न सीसीटीवी कैमरा था, न सुरक्षा गार्ड। प्रवेश-निकास के रजिस्टर भी ठीक से नहीं रखे जा रहे थे।

    जिस रजिस्टर से खुल सकता था राज, वही एफएसएल नहीं पहुंचा:

    जांच की सबसे बड़ी खामी तब सामने आई जब 10 अगस्त की सुनवाई में एसपी को अपना बयान सुधारना पड़ा। पहले बताया गया था कि रिकार्ड एफएसएल भेजे गए हैं।

    कोर्ट के लगातार सवालों के बाद स्पष्ट हुआ कि वह मूल एंट्री रजिस्टर ही एफएसएल नहीं भेजा गया था, जिसमें बच्चे के लिंग में कथित बदलाव दर्ज था। कोर्ट ने इसे जांच एजेंसी की जांच एजेंसी की पूरी लापरवाही, उदासीनता और गैर-जिम्मेदाराना रवैया बताया।

    11 अगस्त को एसपी ने बताया कि अब डॉक्टर और एक अन्य व्यक्ति रवि कुमार की लिखावट वाला रजिस्टर एफएसएल के हैंडराइटिंग विंग को सौंप दिया गया है। निदेशक ने दस दिनों में रिपोर्ट देने का भरोसा दिया। पुराने विवेचक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

    अस्पताल पर कार्रवाई, एसपी ने बनाया गोपनीय रोडमैप

    पुलिस ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को प्रस्ताव भेज दिया है। हाई कोर्ट ने डीएम को मामले पर तत्काल निर्णय लेते हुए दो सप्ताह के भीतर कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने को कहा है।

    कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई थी कि पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ मामला सही पाए जाने के बावजूद अस्पताल का लाइसेंस निलंबित नहीं किया गया।

    इस बीच एसपी ने बताया कि पूरी घटना का पर्दाफाश करने और बच्चे को खोजने के लिए गोपनीय रोडमैप तैयार किया गया है।

    कोर्ट ने जांच की गोपनीयता को देखते हुए इसे सार्वजनिक नहीं करने की अनुमति दी और रोजाना जांच की निगरानी का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। उस दिन एसपी को सीलबंद लिफाफे में कार्रवाई रिपोर्ट देनी होगी।

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