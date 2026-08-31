बिहार में दवा उपलब्धता में मुंगेर का जलवा, 94.62% के साथ नंबर-1; वैशाली दूसरे और मुजफ्फरपुर तीसरे पायदान पर

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता को लेकर बिहार के जिलों की तस्वीर सामने आई है। 27 जुलाई से 17 अगस्त तक की जिलावार साप्ताहिक रैंकिंग में मुंगेर ने बाजी मारी है। दवा उपलब्धता और गुणवत्ता अनुपालन के संयुक्त स्कोर में मुंगेर पहले, वैशाली दूसरे और मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर रहा।

रैंकिंग में मुंगेर का अंतिम स्कोर 94.48, वैशाली का 81.23 और मुजफ्फरपुर का 81.00 रहा। वहीं पूरे बिहार का औसत अंतिम स्कोर 75.91 दर्ज किया गया। दवा उपलब्धता में भी मुंगेर सबसे आगे, 94.62% तक पहुंचा आंकड़ा सिर्फ संयुक्त रैंकिंग ही नहीं, दवाओं की उपलब्धता के मामले में भी मुंगेर ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। जिले में औसत दवा उपलब्धता 94.62 फीसदी दर्ज की गई। इसके बाद नालंदा 88.04 फीसदी, अरवल 87.65 फीसदी और बेगूसराय 86.90 फीसदी के साथ शीर्ष जिलों में रहे। यानी राज्य के चार जिले ऐसे रहे जहां दवाओं की औसत उपलब्धता 85 फीसदी से ज्यादा रही। बिहार में औसतन 80.31% दवाएं उपलब्ध, चार जिले 85% के पार पूरे राज्य की बात करें तो इस अवधि में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की औसत उपलब्धता 80.31 फीसदी रही। यह आंकड़ा बताता है कि जिलों के प्रदर्शन में काफी अंतर है।

दवा उपलब्धता की रैंकिंग में मुंगेर, नालंदा और अरवल शीर्ष तीन जिलों में शामिल रहे। वहीं बेगूसराय भी 85 फीसदी से अधिक उपलब्धता वाले जिलों में जगह बनाने में सफल रहा। गुणवत्ता के मोर्चे पर अररिया नंबर-1, मुजफ्फरपुर भी टॉप-3 में दवाओं की उपलब्धता के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी गई। एक्सपायरी या एनएसक्यू यानी मानक के अनुरूप नहीं पाई गई दवाओं से मुक्त स्वास्थ्य संस्थानों के अनुपात में अररिया 96.63 फीसदी के साथ पहले स्थान पर रहा।

इस मानक पर मुंगेर 93.21 फीसदी के साथ दूसरे और मुजफ्फरपुर 91.68 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यानी मुजफ्फरपुर ने उपलब्धता के साथ-साथ गुणवत्ता अनुपालन में भी बेहतर प्रदर्शन किया। रैंकिंग में उपलब्धता को 90%, गुणवत्ता को 10% भारांक जिलों की रैंकिंग सिर्फ इस आधार पर नहीं बनाई गई कि अस्पतालों में कितनी दवाएं मौजूद हैं। इसमें दवा उपलब्धता और गुणवत्ता अनुपालन दोनों को शामिल किया गया है। दवा उपलब्धता को 90 फीसदी भारांक दिया गया, जबकि एक्सपायरी और एनएसक्यू दवाओं से मुक्त स्वास्थ्य संस्थानों के अनुपात को 10 फीसदी भारांक मिला। इससे दवाओं की उपलब्धता के साथ स्टॉक प्रबंधन और गुणवत्ता की भी तस्वीर सामने आती है।

डॉक्टर बोले- पूरी दवा उपलब्धता से मरीजों का जेब खर्च घटेगा आईजीआईएमएस के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर सह उप मेडिकल उपाधीक्षक डॉ. सेतु सिन्हा के मुताबिक, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की पूरी उपलब्धता होने से मरीजों को अपनी जेब से दवा खरीदने की जरूरत कम पड़ती है।