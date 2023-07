मुहर्रम: अखाड़ा निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य, डीजी पर भी लगा प्रतिबंध

मुहर्रम पर सख्त रहेगी सुरक्षा व्यवस्थासाथ ही जुलूस निकाल ने के दौरान विभिन्न इलाकों के इमामबाड़ा पर ताजिया व सिपहर स्थापित किया जाएंगे। गौरतलब है कि अखाड़ा निकालने के लिए शामन से लाइसेंस लेना भी जरूरी होगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शासन ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। जिसमें सभी शांति समिति के सदस्यों के साथ बातचीत हुई।

शहर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयारियां चल रही है।

जागरण संवाददाता, पटना: शहर में मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयारियां चल रही है। जिस कारण विभिन्न इलाकों के इमामबाड़ा पर ताजिया व सिपहर स्थापित किया जाता है। मुहर्रम में शिया समुदाय द्वारा मातम करते हुए अलम के साथ जुलूस निकाला जाता है। गौरतलब है कि इन धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चौकस और शांतिपूर्ण माहौल बना होना चाहिए। इसलिए शासन ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई। इस बैठक को खाजेकलां थाना अध्यक्ष राहुल कुमार ठाकुर ने संबोधित किया और वहीं शांति समिति के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। आप को बता दें कि इस बैठक में शामिल हुए सभी धर्म से जुड़े सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। थानाध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया, कहा कि अखाड़ा निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस के दौरान रास्ते में रोशनी के साथ पेयजल की भी व्यवस्था होगी। बैठक में शांति समिति के सदस्य पूनम कुमारी, मोहम्मद जावेद, अली इमाम, सुजीत कसेरा, संजय अलबेला, जाकिर बख्श, हिदायत अहमद, अली अहमद और शाहिद अंसारी समेत अन्य जन शामिल थे।

Edited By: Paras Pandey