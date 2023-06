Bihar: मृत्युंजय कुमार सिंह फिर बने पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, चुनाव में 78 प्रतिशत हुआ मतदान

Mrityunjay Kumar Singh Again Became President Of Police Association मृत्युंजय कुमार सिंह एक बार फिर बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। शनिवार को फुलवारीशरीफ स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (बीसैप-5) परिसर में एसोसिएशन का चुनाव हुआ जिसमें कुल 78.60 प्रतिशत मतदान हुआ।