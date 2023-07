Bihar Weather Update: बिहार के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून

Bihar Weather News अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के पूर्वी चंपारण सुपौल अररिया किशनगंज मधेपुरा व सहरसा में भारी वर्षा व मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। पटना समेत शेष भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। रविवार को पटना समेत बिहार के 21 शहरों के अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई।

Bihar Weather: बिहार के 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, तीन दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून

जागरण संवाददाता, पटना। Bihar Weather Today: पटना समेत प्रदेश में अगले तीन दिनों तक मानसून मेहरबान रहेगा। इस दौरान पटना समेत सभी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। वहीं, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने, वज्रपात की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है। एक मानसून ट्रफ उपहिमालय व सिक्किम के आसपास बना है। इनके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा व सहरसा में भारी वर्षा व मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है। पटना में भी मेघ गर्जन के साथ होगी वर्षा पटना समेत शेष भागों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। रविवार को पटना समेत 21 शहरों के अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ नालंदा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मधेपुरा के झंझारपुर में हुई सबसे अधिक वर्षा राजधानी का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के झंझारपुर में सर्वाधिक वर्षा 183.0 मिमी, पटना में 57.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। रविवार को पटना व इसके आसपास इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ हल्की दर्जे की वर्षा होने से मौसम सुहाना बना रहा है।

Edited By: Aditi Choudhary