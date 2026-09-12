मोकामा: पुलिस के निशान वाली बाइक से लूटपाट करने वाला गिरोह गिरफ्तार, तीन लुटेरे हत्थे चढ़े

संवाद सूत्र, मोकामा। मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर पल्सर बाइक में नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान लगा लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने उद्भेदन किया है। सादे लिवास में पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को दबोच लिया।गिरफ्तार सभी लुटेरे प्रखंड के मोर गांव के रहने वाले हैं। लुटेरों के पास से सोने की चेन,खंजर,कैश,मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं।

लुटेरों की पहचान लंबी टीक और पल्सर बाइक से हुई थी।मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि फोरलेन पर अकेले बाइक सवार को अपना शिकार बनाने वाले तीन लुटेरे गुरुवार की रात्रि हत्थे चढ़ गए। सभी लुटेरों को खदेड़ कर शिवनार-मोर के बीच फोरलेन से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों में सत्यम कुमार,निराला कुमार और शिवगंगा कुमार शामिल हैं।

लाठी का खौफ दिखा कैश लूट कर फरार बताया जाता है कि पुलिस को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से तीनों लुटेरों ने पल्सर बाइक के नंबर प्लेट पर पुलिस का निशान बना फोरलेन पर लूटपाट कर दहशत पैदा कर दी थी। सभी लुटेरे तीन किलोमीटर पहले शिकार यात्री की रेकी करते थे और बाद में बाइक से पीछा कर शिवनार और मोर के बीच खंजर,राड और लाठी का खौफ दिखा कैश लूट कर फरार हो जाते थे।

सभी लुटेरों ने पिछले एक माह में लूट की एक दर्जन वारदातों को अंजाम दिया था।मोकामा पुलिस पिछले कुछ दिनों से इस गिरोह के पीछे लगी थी,लेकिन बदमाश हाथ नहीं आ रहे थे। बाइक सवार को लूटने की कोशिश करते दबोचा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार ने बताया कि एक पीड़ित बाइक सवार यात्री ने सभी लुटेरों की पहचान लंबी टीक और पल्सर बाइक के रुप में दी थी। गुरुवार की रात एक वाहन सवार थानाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों ने सादे लिवास में तीन लुटेरों को एक बाइक सवार को लूटने की कोशिश करते दबोच लिया।