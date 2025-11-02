Dularchand Murder case: मोकामा घटना के बाद प्रशासन सख्त, लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश
मोकामा में प्रत्याशी समर्थक की हत्या के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार तुरंत थाने में जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन ने हथियार जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। काफिले में बिना अनुमति चलने वाले वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं, और प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रशासन ने आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
जागरण संवाददाता, पटना। मोकामा में एक प्रत्याशी के समर्थक की हत्या के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। अब लोगों को थाने में अपने लाइसेंसी हथियार तुरंत जमा कराने के निर्देश दिए जा रहे हैं। शनिवार की सुबह से प्रशासन की ओर से लोगों को फोन किए जा रहे हैं, जिन्होंने अबतक अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराया है।
इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जो अपने हथियारों व कारतूसों का सत्यापन कराने के बाद घर में रखे हुए थे। अब उन्हें भी तुरंत संबंधित थाने में हथियार व कारतूस जमा कराने को कहा गया है। आर्म्स मजिस्ट्रेट आर्शी शाहीन ने बताया कि जिन्होंने अपने हथियार जमा नहीं कराए हैं, उन्हें तुरंत जमा कराने को कहा गया है।
थानों में हथियार व कारतूस जमा कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से उनके पास फोन आया था। उन्हें बताया गया कि तीन-तीन बार समयावधि बढ़ाने के बावजूद आपने न तो अपने हथियारों-कारतूसों का सत्यापन कराया और न ही उन्हें थाने में जमा कराया है। यदि तुरंत जमा नहीं कराएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट को थानों में प्रतिनियुक्त किया गया है।
काफिले पर पैनी नजर
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि काफिले में बिना अनुमति चलने वाले वाहनों को जब्त किया जाए। प्रत्याशी और उनके साथ जितने अनुमति प्राप्त वाहन चलें, उनकी भी नियमित जांच की जाए। इसके अलावा, शनिवार को मोकामा के तीनों प्रमुख प्रत्याशियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
प्रशासन का कहना है कि मोकामा और बाढ़ विधानसभा क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ताकि मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
हथियारों पर भी पाबंदी
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आपराधिक तत्वों पर कड़ी निगरानी, अवैध हथियारों की बरामदगी में तेजी और सीसीए प्रस्तावों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है।
इसके अलावा, प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर विशेष नजर रखने और फ्लाइंग स्क्वायड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम तथा वीडियो व्यूइंग टीम को लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
