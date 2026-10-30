बेटी की शादी के बाद सरेंडर करेंगे अनंत सिंह, याचिकाकर्ता के वकीलों ने गिनाए 67 आपराधिक केस

डिजिटल डेस्क, पटना। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश भी जांच एजेंसी को दिए हैं।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह के लंबे आपराधिक इतिहास को लेकर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने सवाल उठाया कि 67 आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड दर्ज होने के बावजूद उन्हें पटना हाई कोर्ट से जमानत कैसे मिल गई। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताई।

बेटी की शादी के करेंगे सरेंडर याचिकाकर्ता की वकील शिल्पी चौधरी ने अदालत की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि अनंत सिंह की ओर से बेटी की शादी का हवाला दिया गया था और शादी संपन्न होने के बाद सरेंडर करने की बात कही गई थी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है और मामले की जांच चार महीने में पूरी करने को कहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले को दोबारा सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि जमानत की स्थिति पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।