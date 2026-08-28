Bihar Flood Alert: गंगा के बढ़ते जलस्तर से मोकामा के लोगों में दहशत, दियारा से पलायन के लिए तैयार हैं लोग

संवाद सूत्र, मोकामा। नेपाल में जल प्रहार से त्रासदी जैसी आशंका से मोकामा दियारा में भी लोगों में खौफ का साया मंडरा रहा है। लोगों ने किसी भी परिस्थिति का सामना करने की तैयारी तेज कर दी है। प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।

गंगा के बढ़ते जलस्तर ने दियारावासियों में डर पैदा कर दिया है। गंगा के उफान पर अधिकारियों और ग्रामीणों की कड़ी नजर है। जानकारी के अनुसार, नेपाल की त्रासदी ने मोकामा प्रखंड के जंजीरा और कसहा दियारा में खतरे की घंटी बजा दी है। ग्रामीणों का मानना है कि नेपाल की नदियों का पानी देर-सबेर गंगा नदी के उफान को और बढ़ा सकता है।

इस आशंका से भयभीत दियारा में किसी भी परिस्थति से निबटने के लिए पलायन की भी तैयारी शुरू हो गयी है। गंगा के जलस्तर में शुक्रवार को हुई बढ़ोतरी से ग्रामीणों की आशंका को और बल मिल रहा है। मोकामा सीओ लवली कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को गंगा के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन उन्होंने लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। सीओ ने बताया कि जंजीरा दियारा से पिछले दो दिनों से पलायन नहीं हुआ है। उन्होंने मोकामा प्रखंड में हालात को नियंत्रण में बताया है।