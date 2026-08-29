पटना से गया-पुनपुन का सफर हुआ आसान, 231 करोड़ की लागत से बना मीठापुर-सिपारा 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर शुरू

जागरण संवाददाता, पटना। मीठापुर से सिपारा तक 2.10 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पथ के चालू होने से पटना से पुनपुन और गयाजी जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। 231.23 करोड़ रुपये की लागत से बने इस चार लेन एलिवेटेड पथ से यातायात को बेहतर और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह पथ मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना के चरण-दो का हिस्सा है।

इस एलिवेटेड पथ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चरण-एक के एलिवेटेड पथ से सीधे जुड़ जाएगा। इससे चार लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर पर वाहनों का निर्बाध परिचालन संभव होगा। पटना से पुनपुन होते हुए गया जी जाने वाले यात्रियों को शहर के जाम वाले हिस्सों से राहत मिलने की उम्मीद है।

पितृपक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुनपुन और गया जी पहुंचते हैं। एलिवेटेड पथ शुरू होने से इन श्रद्धालुओं के लिए जाममुक्त और बेहतर रास्ता उपलब्ध होगा। इससे पुनपुन और गया जी के बीच आवागमन आसान होने के साथ यात्रा का समय भी कम होने की उम्मीद है। बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड ने निर्माण कराया है। कई प्रमुख मार्गों से जुड़ेगा कॉरिडोर यह पथ पटना को एनएच-22 के माध्यम से गयाजी से जोड़ेगा। साथ ही पटना रिंग रोड (एनएच-131जी) से भी संपर्क बेहतर होगा। आगे यह चार लेन का क्लोज्ड सर्किट कॉरिडोर पटना-गया, गया-बिहारशरीफ, बिहारशरीफ-बख्तियारपुर और बख्तियारपुर-पटना को एनएच-83, एनएच-82, एनएच-31 और एनएच-30 के माध्यम से जोड़ेगा। इससे गया और राजगीर जैसे प्रमुख बौद्ध एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंच भी आसान होगी। शोर और रात में रोशनी की भी व्यवस्था एलिवेटेड पथ के किनारे रहने वाले लोगों को यातायात के शोर से बचाने के लिए पूरी लंबाई में उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनि अवरोधक लगाए गए हैं। रात में सुरक्षित और सुचारू यातायात के लिए पूरे पथ पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। वाहनों की तेज रोशनी से सामने वाले चालकों को परेशानी न हो, इसके लिए एलिवेटेड पथ के बीच में एंटी-ग्लेयर स्क्रीन भी लगाई गई है।