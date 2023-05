मिशन विपक्षी एकता: 9 मई को भुवनेश्ववर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, ओडिशा के CM नवीन पटनायक से करेंगे मुलाकात

Nitish Kumar To Meet Odisha CM Naveen Patnaik On May 9 मिशन विपक्षी एकता के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभियान आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। इस क्रम में वे नौ मई यानी अगले मंगलवार को भुवनेश्वर जाएंगे।