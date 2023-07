Bihar: 'बड़े तुम नेता बनते हो, ऊपर चले जाओगे', पटना में माले नेता को मिली जान से मारने की धमकी

Bihar Crime भाकपा नेता अभय कुमार को पटना में जान से मारने की धमकी दी। भाकपा नेता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने बताया कि पांच जुलाई की शाम वो हनुमान नगर जा रहे थे तभी बाइक पर सवार दो युवक पास आए। उन्होंने आते ही धमकी दी कि अजय शर्मा तुम नेता बनते हो ऊपर चले जाओगे।

Bihar Crime: पटना में माले नेता को मिली जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) माले के नेता को बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में माले नेता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। भाकपा नेता अभय कुमार को बाइक सवार युवकों ने जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में उन्होंने पत्रकार नगर थाने में लिखित शिकायत की है। अभय के अनुसार, पांच जुलाई की शाम छह बजकर 50 मिनट पर वे दुर्गा मंदिर हाउसिंग बोर्ड की तरफ से पैदल हनुमान नगर में के-सेक्टर स्थित घर जा रहे थे। तभी काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक पीछे से आए। बाइक की पिछली सीट पर बैठे युवक ने कहा कि अजय शर्मा तुम नेता बनते हो, ऊपर चले जाओगे। इतना कहने के बाद वे हनुमान नगर की तरफ बढ़ गए। प्रभारी थानेदार ने बताया कि सनहा कर आरोपितों का पता लगाया जा रहा है। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यह पहला मामला नहीं है, जब नेता को धमकी मिली हो। कुछ दिन पहले सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली थी। सीएम नीतीश कुमार को भी मिली थी धमकी बता दें कि दिल्ली पुलिस को एक कॉल रिसीव हुआ, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार की सीएम नीतीश को जान से मारने की धमकी मिली। 22 मार्च 2023 को भी व्हाट्सएप के जरिए सीएम नीतीश को जान से मारने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले आरोपी की पहचान अंकित मिश्रा के रूप में की गई थी। आरोपी को गुजरात के सूरत से उसे गिरफ्तार किया गया था। वहीं, इसी साल मई में सोनपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बुद्धजीवी प्रकोष के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विनोद सिंह सम्राट को धमकी मिली थी। उनसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। आरोपी ने पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

Edited By: Roma Ragini