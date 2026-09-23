पटना में बात करने से मना करने पर नौवीं की छात्रा से मारपीट, पुलिस कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। जमुई में नाबालिग छात्रा से हुई घटना की चर्चा के बीच गौरीचक थाना क्षेत्र में भी नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट और उसे फोन पर बात करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा है। परिजनों ने गौरीचक थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

बताया जाता है कि छात्रा स्कूल से लौटने के बाद शाम में कोचिंग पढ़ने जाती थी। इसी दौरान कोचिंग में पढ़ने वाला एक सहपाठी छात्र उसे लगातार परेशान करता था और मोबाइल फोन पर उससे बात करने का दबाव बनाता था।

बात करने से इनकार करने पर मारपीट छात्रा ने जब फोन पर बात करने से इनकार कर दिया तो मंगलवार को आरोपित छात्र ने अपने एक अन्य सहपाठी के साथ मिलकर फतेहपुर के पास उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ मारपीट की और धमकी देते हुए कहा कि उसे हर हाल में फोन पर बात करनी होगी।