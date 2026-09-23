Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

पटना में बात करने से मना करने पर नौवीं की छात्रा से मारपीट, पुलिस कार्रवाई में देरी पर उठे सवाल

By Naki Imam(phulwari) Edited By: Nishant Bharti
Published: Wed, 23 Sep 2026 12:17 PM (IST)

पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में नौवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा को फोन पर बात करने से इनकार करने ...और पढ़ें

बात करने से मना करने पर छात्रा से मारपीट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

बात करने से मना करने पर छात्रा से मारपीट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. नौवीं की छात्रा को फोन पर बात न करने पर पीटा।

  2. सहपाठी छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की मारपीट।

  3. पुलिस कार्रवाई में देरी पर परिजनों ने उठाए सवाल।

संवाद सूत्र, फुलवारी शरीफ। जमुई में नाबालिग छात्रा से हुई घटना की चर्चा के बीच गौरीचक थाना क्षेत्र में भी नाबालिग छात्रा के साथ मारपीट और उसे फोन पर बात करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा है। परिजनों ने गौरीचक थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

बताया जाता है कि छात्रा स्कूल से लौटने के बाद शाम में कोचिंग पढ़ने जाती थी। इसी दौरान कोचिंग में पढ़ने वाला एक सहपाठी छात्र उसे लगातार परेशान करता था और मोबाइल फोन पर उससे बात करने का दबाव बनाता था। 

बात करने से इनकार करने पर मारपीट

छात्रा ने जब फोन पर बात करने से इनकार कर दिया तो मंगलवार को आरोपित छात्र ने अपने एक अन्य सहपाठी के साथ मिलकर फतेहपुर के पास उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने छात्रा के साथ मारपीट की और धमकी देते हुए कहा कि उसे हर हाल में फोन पर बात करनी होगी।

घटना के बाद छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी जानकारी दी। परिजन उसे लेकर गौरीचक थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दी। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के करीब सात घंटे बाद तक थाने से मामले में गंभीर कार्रवाई नहीं की गई और थाना अध्यक्ष ने फोन पर भी कोई स्पष्ट जानकारी देने की जरूरत नहीं समझी।

मामले की छानबीन जारी

मामले की जानकारी मिलने पर डीएसपी सदर-2 रंजन कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल गौरीचक थाना प्रभारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएसपी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। 

पीड़िता नाबालिग है और मारपीट करने वाला छात्र भी नाबालिग है। उसने छात्रा के साथ मारपीट की बात स्वीकार की है, जबकि दूसरा सहपाठी घटना के समय वहां मौजूद था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

यह भी पढ़ें- जमुई बैड टच कांड : दोस्‍त के साथ मड़वा पहाड़ से जिल्लत झेल भागी छात्रा, तो 15 मिनट बाद दरिंदा बनकर आया नंदन यादव