सिमरिया गंगा नदी तट पर रिवर फ्रंट निर्माण कार्य का निरीक्षण करते बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा

जागरण संवाददाता, बेगूसराय: सिमरिया धाम में हो रहे विकास कार्यों का शनिवार को निरीक्षण करने पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने अभियंताओं को ससमय गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा सिमरिया धाम को हरिद्वार हर की पौड़ी से भी सुंदर बनाने की है। सिमरिया धाम के विकास के लिए जल संसाधन विभाग ने 114.97 करोड़ की लागत से विस्तृत योजना बनाई है। करीब 550 मीटर लंबाई में रिवर फ्रंट व स्नान के लिए सीढ़ी घाट का होगा निर्माण 22 मार्च 2023 को इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिली और 30 मई से मुख्यमंत्री ने कार्यारंभ किया था। कहा कि सिमरिया गंगा तट पर मौजूदा राजेंद्र पुल एवं उसके दक्षिण निर्माणाधीन सिक्स लेन सड़क पुल के बीच करीब 550 मीटर लंबाई में रिवर फ्रंट व स्नान के लिए सीढ़ी घाट का निर्माण होगा। नदी में सुरक्षा घेरा, चेंजिंग रूम, गंगा आरती का स्थल, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंडप, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था, धर्मशाला, शौचालय परिसर, ओपन एयर थियेटर, पार्क, पार्किंग, पाथ-वे, प्रशासनिक भवन, वॉच टावर, प्रकाश व्यवस्था आदि की योजना इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना के सभी कार्यों को 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। मंत्री ने बताया कि योजना के तहत 798 शीट पाइल कराया जाना है। इसमें से 202 शीट पाइल ड्राइविंग कार्य एवं धर्मशाला का ले-आउट कराया जा चुका है। छह माह में सिमरिया धाम में रिवर फ्रंट का भव्य स्वरूप दिखने लगेगा। मंत्री ने कहा कि मिथिला ही नहीं पूरे बिहार और बाहर से भी हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। सुविधाओं के विकास के बाद श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति होगी। इससे धार्मिक पर्यटन का विकास होगा और आस-पास के इलाके में होटल, परिवहन सहित कई कारोबार व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

