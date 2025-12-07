'मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, लेकिन...', बाबरी मस्जिद निर्माण पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया

राज्य ब्यूरो, पटना। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को कहा कि भारत में मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है।

उन्होंने कहा जो लोग देश के मजबूत लोकतंत्र एवं गंगा-जमुनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो सकते। जायसवाल ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, किसी को ऐसा करने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि मंदिर एवं मस्जिद किसी भी धर्म की आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इस देश का माहौल बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है।