    'मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, लेकिन...', बाबरी मस्जिद निर्माण पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया

    By Raman Shukla Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:18 PM (IST)

    बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने बाबरी मस्जिद निर्माण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 'मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ ...और पढ़ें

    दिलीप जायसवाल ने दिया बयान। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रविवार को कहा कि भारत में मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है।

    उन्होंने कहा जो लोग देश के मजबूत लोकतंत्र एवं गंगा-जमुनी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सफल नहीं हो सकते।

    जायसवाल ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा कि मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, किसी को ऐसा करने से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि मंदिर एवं मस्जिद किसी भी धर्म की आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इस देश का माहौल बिगाड़ने का हक किसी को नहीं है।

    जायसवाल की यह प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के एक दिन बाद आई है, जिसकी व्यापक आलोचना हो रही है।

    विदित हो कि कबीर ने पूजा स्थल बनाने के संवैधानिक अधिकार की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और कहा था कि वह कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं। 'जैसे कोई भी मंदिर या चर्च बना सकता है, वैसे ही मैं भी मस्जिद बना सकता हूं।'

