PM मोदी के मंत्री को पसंद आई प्रशांत किशोर की सियासत; तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा- बिहार सिर्फ पर्यटन स्थल

डिजिटल डेस्क, पटना। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की खुलकर सराहना की है।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार को ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने पीके की प्रशंसा की तो नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव को न‍िशाने पर रखा।

कहा कि वह हमेशा ऐसी राजनीति और सोच का समर्थन करते रहे हैं, जो बिहार और बिहारियों को जाति-पाति और धर्म-मजहब के दायरे से बाहर निकालकर केवल विकास की बात करे।

हालांकि, प्रशांत किशोर की तारीफ के साथ चिराग ने उन्हें चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि विकास और रोजगार को लेकर किए गए वादे केवल बातें बनकर न रह जाएं, यह देखना भी जरूरी होगा।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार में अपराध बढ़ने के आरोपों पर चिराग ने पलटवार करते हुए उनकी गैरमौजूदगी पर सवाल उठाए।

प्रशांत किशोर की सोच का किया समर्थन

चिराग पासवान ने कहा कि उन्होंने हमेशा उस सोच का समर्थन किया है, जो बिहार को जातीय और धार्मिक राजनीति से बाहर निकालकर विकास के मुद्दे पर आगे ले जाने की बात करती है।

उन्होंने प्रशांत किशोर के राजनीतिक रुख की सराहना करते हुए कहा कि उनकी बातों में जाति या किसी तरह के भेदभाव की जगह समावेश और विकास की सोच दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने रोजगार और विकास की बातें की हैं। चिराग ने हालांकि यह भी जोड़ा कि अब असली चुनौती इन बातों को जमीन पर उतारने की है। तेजस्वी यादव पर चिराग का तीखा हमला बिहार में अपराध बढ़ने को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर चिराग पासवान ने पलटवार किया। उन्होंने तेजस्वी यादव की विधानसभा और महत्वपूर्ण मौकों पर गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाया। चिराग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण होती है। सरकार को घेरने, सवाल पूछने और जनहित के मुद्दों को सदन में उठाने के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में महत्वपूर्ण समय पर नेता प्रतिपक्ष की गैरमौजूदगी चिंता का विषय है।

‘उनके लिए बिहार सिर्फ पर्यटन स्थल बनकर रह गया’ चिराग पासवान ने कहा कि जब विधानसभा का सत्र चलता है, तब भी तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी देखने को मिलती है। उन्होंने विदेश यात्राओं को लेकर भी तेजस्वी पर निशाना साधा।