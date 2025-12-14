दूध की आड़ में शराब की तस्करी, गैलन में भरकर ले जा रहा था युवक; मद्य निषेध विभाग ने दबोचा
बिहार के बाढ़ में एक युवक को दूध के गैलन में 20 लीटर देसी शराब ले जाते हुए मद्य निषेध विभाग ने गिरफ्तार किया। आरोपी सौरभ कुमार पछियारी मलाही गांव का न ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बाढ़। बिहार में शराब तस्कर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला बाढ़ का है, जहां एक युवक दूध बेचने वाले गैलन (डिब्बे) का इस्तेमाल शराब की तस्करी के लिए कर रहा था।
हालांकि, मद्य निषेध विभाग (Excise Department) की सतर्कता के आगे उसकी चालाकी नहीं चली और उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान पछियारी मलाही गांव निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है।
दूध के गैलन में छिपा रखी थी शराब
मिली जानकारी के अनुसार, मद्य निषेध विभाग की टीम भुवनेश्वरी चौक के पास गश्ती कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार सौरभ कुमार वहां से गुजरा। उसके पास दूध वाला गैलन देख पुलिस को शक हुआ। जब टीम ने उसे रोककर गैलन की जांच की, तो दूध की जगह उसमें 20 लीटर देसी शराब बरामद हुई।
कई महीनों से थी तलाश
मद्य निषेध विभाग के निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि सौरभ कुमार शराब के अवैध धंधे में लंबे समय से संलिप्त था। विभाग को पिछले कई महीनों से उसकी तलाश थी। आज गश्ती के दौरान उसे धर दबोचा गया।
भेजा गया जेल
विभाग ने शराब के साथ तस्कर की बाइक को भी जब्त कर लिया है। निरीक्षक ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी सौरभ कुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है।
