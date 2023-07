न्यू आइएसबीटी के पास बनने वाले पटना मेट्र्रो का काम तेजी से जारी है। जमीन अधिग्रहण की समस्या दूर होने के बाद इसकी बाउंड्री और अन्य आधारभूत संरचना का काम अभी चल रहा है। जल्द ही मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने की योजना है। इसके लिए पटना मेट्र्रो रेल कारपोरेशन ने निविदा आमंत्रित की है। इसके लिए 21 जुलाई को टेंडर खोला जाएगा।

Patna Metro: डाक्टर्स कालोनी और AKU के पास सुरंग से निकलेगी मेट्र्रो, प्रायोरिटी कॉरिडोर का 43 फीसदी काम पूरा

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना मेट्रो रेल मीठापुर में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) और राजेंद्रनगर में डाक्टर्स कालोनी के पास सुरंग से बाहर निकलेगी। यानी इन दोनों जगहों पर मेट्रो रेल रैंप के जरिए अंडरग्राउंड से एलिवेटेड रूट का सफर तय करेगी। एकेयू से खेमनीचक तक मेट्रो एलिवेटेड रहेगी। वहीं, डाक्टर्स कालोनी के पास मलाही पकड़ी से न्यू आइएसबीटी तक मेट्रो एलिवेटेड होगी। पटना मेट्रो का निर्माण कर रही दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, पटना मेट्रो के एलिवेटेड और भूमिगत दोनों रूटों पर काम जारी है। दानापुर से खेमनीचक तक कोरिडोर-एक में 14 स्टेशन होंगे, जिनमें छह मेट्रो स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे। वहीं, पटना स्टेशन से न्यू आइएसबीटी तक कोरिडोर-दो में कुल 12 स्टेशन होंगे, जिनमें सात मेट्रो स्टेशन भूमिगत होंगे। मलाही पकड़ी से न्यू आइएसबीटी तक पांच एलिवेटेड स्टेशन प्रायोरिटी कोरिडार का हिस्सा हैं, जिसका 42 प्रतिशत से अधिक काम हो गया है। वहीं, राजेंद्र नगर से पटना विश्वविद्यालय तक मेट्रो सुरंग की खोदाई का काम जारी है। पटना स्टेशन और खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन पटना स्टेशन और खेमनीचक मेट्रो स्टेशन इंटरचेंज होंगे। यानी दोनों ही रूटों के लिए मेट्रो यहां से पकड़ी जा सकेंगी। पटना स्टेशन के पास बनने वाला मेट्रो स्टेशन तीन तल का भूमिगत स्टेशन होगा। दानापुर से बाईपास तक बनने वाले कोरिडोर-एक का प्लेटफार्म सबसे नीचे होगा। इसके ठीक ऊपर कोरिडोर-दो का प्लेटफार्म होगा, जिसपर न्यू आइएसबीटी तक जाने वाली मेट्रो आएगी। वहीं खेमनीचक मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा। यह स्टेशन दो मंजिला होगा। मेट्रो डिपो का काम तेज, जल्द बिछाया जाएगा ट्रैक न्यू आइएसबीटी के पास बनने वाले पटना मेट्र्रो का काम तेजी से जारी है। जमीन अधिग्रहण की समस्या दूर होने के बाद इसकी बाउंड्री और अन्य आधारभूत संरचना का काम अभी चल रहा है। जल्द ही मेट्रो डिपो में ट्रैक बिछाने की योजना है। इसके लिए पटना मेट्र्रो रेल कारपोरेशन ने निविदा आमंत्रित की है। न्यू आइएसबीटी डिपो के लिए स्टैंडर्ड गेज ट्रैक की आपूर्ति, बिछाने और उसके ट्रायल के लिए एजेंसी का चयन किया जाना है। इसके लिए 21 जुलाई को टेंडर खोला जाएगा।

Edited By: Aditi Choudhary