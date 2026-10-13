मेरा क्या कसूर मां, आखिर क्यों फेंक दिया मुझे! मोकामा में कचरे के ढेर में मिला नवजात

संवाद सूत्र, मोकामा(पटना)। मेरा क्या कसूर था, मां... आखिर मुझे कचरे के ढेर में क्यों छोड़ दिया? मोकामा के साहबेगपुर मोहल्ले में नवजात का शव मिलने की घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया है। नगर के वार्ड संख्या-22 में सोमवार की सुबह कचरे के ढेर से नवजात का शव बरामद हुआ।

शव मिलने की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई यही जानना चाह रहा था कि आखिर इस नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में वहां फेंका।

कपड़े से ढंककर कचरे में फेंका गया था शव

स्थानीय लोगों के अनुसार, नवजात का शव कपड़े से ढंका हुआ कचरे के ढेर में पड़ा था। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

हालांकि, नवजात को वहां किसने रखा और इसके पीछे क्या वजह रही, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूचना मिलने पर मोकामा थानाध्यक्ष कुणाल कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ भेज दिया।

प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, नवजात करीब सात माह का प्रतीत हो रहा था। हालांकि, उसकी स्थिति और अन्य तथ्यों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो सकेगी।

आखिर किन परिस्थितियों में हुई घटना?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नवजात को कचरे के ढेर में किसने फेंका और इसके पीछे क्या परिस्थितियां थीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर नवजात बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशील परिस्थितियों में परिवारों को मिलने वाली सहायता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।