Bihar Politics: मांझी का बड़ा दावा... किसी भी समय टूट सकती है सरकार, नीतीश कुमार से ऊब गए हैं JDU के लोग

किसी भी समय टूट सकती है सरकार: मांझी

HighLights एनडीए का समर्थन कर सकते हैं जेडीयू के लोगः मांझी नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना चाहिएः मांझी

राज्य ब्यूरो, पटना: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद कहा कि, बिहार में सरकार किसी भी समय टूट सकती है। जदयू के लोग भी नाखुश हैं। नीतीश कुमार से ऊब गए हैं और रास्ता तलाश रहे हैं। वह एनडीए का समर्थन भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगेः मांझी मांझी ने कहा कि हो सकता है तेजस्वी को ही सीएम बना दिया जाए। नीतीश कुमार पर राजद और लालू प्रसाद का बहुत दबाव है, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार कभी तेजस्वी को सीएम नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में चार्जशीट होने के बाद नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। मुझसे चार घंटे में इस्तीफा ले लिया था मांझी ने कहा कि, वर्ष 2005 में मंत्री बनने पर मेरे विरुद्ध सिर्फ प्राथमिकी थी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चार घंटे में मुझसे इस्तीफा ले लिया। तेजस्वी यादव पर तो चार्जशीट हो चुकी है, ऐसे में नीतीश कुमार को उनसे भी इस्तीफा लेना चाहिए। उन्होंने पिछली बार भी महागठबंधन से इसी कारण संबंध तोड़ा था तो इस बार क्या हो गया? विधायक दल की बैठक में मांझी ने सभी विधायकों को केंद्र सरकार के कामन सिविल कोड का समर्थन करने को कहा।

