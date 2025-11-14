Maner Chunav Result 2025: RJD के भाई वीरेंद्र की प्रचंड बढ़त, चौथी बार जीत की ओर राउंड दर राउंड बढ़त कायम

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में मनेर सीट एक बार फिर राज्य की राजनीति में दिलचस्प मुकाबला पेश कर रही है। RJD के कद्दावर नेता और तीन बार के विधायक भाई वीरेंद्र यादव इस बार भी जीत की ओर मजबूती से बढ़ते दिख रहे हैं। शुरुआती रुझानों से लेकर ग्यारहवें राउंड तक, हर चरण में उनकी बढ़त लगातार बढ़ी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले राउंड में ही भाई वीरेंद्र ने बढ़त बना ली थी, जिसके बाद दूसरे और तीसरे राउंड तक अंतर और बढ़ गया। सुबह 10:22 बजे तीसरे राउंड की गिनती में वे 4730 मतों से आगे चल रहे थे। इसके बाद आठवें राउंड में उनकी बढ़त बढ़कर 8407 हो गई। वहीं, ग्यारहवें राउंड तक पहुंचते-पहुंचते अंतर लगभग दोगुना होकर 14873 मतों तक पहुंच गया।

चुनाव मैदान में इस बार भी मुख्य मुकाबला RJD के भाई वीरेंद्र और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रत्याशी जितेंद्र यादव के बीच है। NDA ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन यादव वोटों का भारी झुकाव अब तक RJD के पक्ष में दिख रहा है।

मनेर, जिसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, प्राचीन काल में ‘मनियार मठान’ के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र न सिर्फ अपनी विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यादव मतदाताओं की बहुलता वाली इस सीट पर जिस उम्मीदवार को यादव समाज का खुला समर्थन मिलता है, जीत उसकी लगभग तय मानी जाती है।

इतिहास गवाह है कि इस सीट पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 7 बार, RJD ने 5 बार और दो बार निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं। पिछले तीन चुनावों (2010, 2015, 2020) में भाई वीरेंद्र लगातार जीतकर हैट्रिक लगा चुके हैं। अगर आज वे जीत जाते हैं तो यह उनकी लगातार चौथी जीत होगी, जो उन्हें मनेर की राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित कर देगी।