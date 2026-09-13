जागरण संवाददाता, पटना। सिगोड़ी थाना परिसर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पूछताछ के लिए लाए गए करीब 30-35 वर्षीय युवक का आगंतुक कक्ष में फंदे से लटकता शव मिला।

थाना परिसर में फांसी लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी तत्काल वरीय अधिकारियों को दी गई।

पूछताछ के लिए लाया गया था थाने

बताया जाता है कि युवक को किसी मामले में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वह जहानाबाद का रहने वाला था।

युवक को बाइक से कहीं जाते समय पुलिस ने कथित रूप से पकड़ा था। यह भी बताया जा रहा है कि रुपये के लेनदेन में हुए विवाद के मामले में उसे लाया गया था। घटना की सूचना तत्काल पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी गई।