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तेजस राजधानी में महिला से छेड़खानी, पटना जंक्शन पहुंचते ही गिरफ्तारी

By Ashish Shukla Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 18 Aug 2026 09:31 PM (IST)

दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक महिला यात्री से छेड़खानी के आरोप में रेल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी समस्तीपुर का मनोहर कुमार झा है और वह शराब के नशे में था।

तेजस राजधानी एक्सप्रेस

तेजस राजधानी एक्सप्रेस

HighLights

  1. तेजस राजधानी में महिला यात्री से छेड़खानी का आरोप।

  2. शराब के नशे में धुत आरोपी मनोहर कुमार झा गिरफ्तार।

  3. पटना जंक्शन पर रेल पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, पटना। दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस में महिला यात्री से छेड़खानी के आरोप में रेल पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपित की पहचान समस्तीपुर के विभूतिपुर निवासी मनोहर कुमार झा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित शराब के नशे में था और जांच में उसके शराब पीने की पुष्टि हुई है।

सचिवालय हाल्ट के पास किया अभद्र व्यवहार

पीड़िता दिल्ली से पटना आ रही थी और आरोपित भी उसी ट्रेन में सवार था। आरोप है कि ट्रेन के सचिवालय हाल्ट के पास पहुंचने पर मनोहर ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी शुरू कर दी। महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ बदतमीजी की।

पटना जंक्शन पहुंचते ही गिरफ्तारी

घटना से परेशान महिला ने रेल पुलिस को फोन कर मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी की।

ट्रेन के पटना जंक्शन पहुंचते ही रेल पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।