लालू यादव से मिलने पटना पहुंचीं ममता बनर्जी, विपक्षी दलों की बैठक से पहले तेजस्वी के आवास पर मुलाकात

जागरण डिजिटल डेस्क, पटना। विपक्षी दलों की बैठक से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंची। ममता ने लालू से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर मुलाकात की।

इससे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना एयरपोर्ट पर पहुंची थीं। पटना में कल (23 जून को) होने वाली बैठक को लेकर ममता बनर्जी उम्मीद जताई है कि विपक्ष की बैठक रचनात्मक होगी। उन्होंने कहा कि देश को 'आपदा' से बचाने के लिए अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना होगा।

लालू के साथ बैठक खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कल (23 जून को) की बैठक में जो तय होगा वो आज नहीं बताऊंगी। हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे।

इसके साथ ही आप और कांग्रेस में तकरार के सवाल पर ममता ने कहा कि ये सब कल बैठक में तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मीटिंग में जो नीति तय होगी वो सभी पर लागू होगी।

#WATCH | Bihar: West Bengal CM Mamata Banerjee arrives at Patna Airport to attend the opposition meeting in Patna pic.twitter.com/Rmnzqku3O6— ANI (@ANI) June 22, 2023