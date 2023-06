22 जून को पटना आएंगी ममता बनर्जी, महाबैठक से पहले लालू प्रसाद से मिलेंगी पश्चिम बंगाल की CM

Mamata Banerjee To Meet Lalu In Patna On June 22 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकजुटता की 23 जून को हो रही महाबैठक में शामिल होने के लिए 22 जून को ही पटना आ रही हैं।