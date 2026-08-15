बिहार में 15 अगस्त 2026 से 3 बड़े बदलाव, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में होगा सुधार

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है। राज्य में जहां अस्पतालों में नई रेफरल नीति लागू कर दी गई है। वहीं स्कूलों में ई-लर्निंग व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा शिक्षकों की छुट्टी के नियमों में भी बदलाव किया गया है।

सरकार का प्रयास शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए तकनीक की मदद ली जा रही है और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है, जिससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।

नई रेफरल नीति बिहार में 15 अगस्त, 2026 से नई रेफरल नीति लागू की गई है। इसके मुताबिक अब बिना किसी ठोस या गंभीर बीमारी के साधारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य-कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

गंभीर मरीजों को सीधे रेफर करने के बजाय, पहले प्राथमिक उपचार देकर उनकी स्थिति स्थिर करनी होगी। मरीज के उपचार की पूरी जानकारी और रेफर करने का कारण ''भाव्या डिजिटल पोर्टल'' पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए अनिवार्य रूप से सरकारी एंबुलेंस की व्यवस्था होगी।