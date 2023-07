पूर्व PM वाजपेयी की महानता पर उलझे महागठबंधन के नेता, विस अध्यक्ष ने आलम को अमित शाह का पोस्टर दिखाने से रोका

बिहार विधानसभा में महागठबंधन के दो दल जदयू और भाकपा माले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महानता को लेकर आपस में भिड़ गये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए वाजपेयी सरकार की ओर से किए गए आवंटन की प्रशंसा की। इसी दौरान आलम शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए पोस्टर दिका रहे थे।

पूर्वी PM वाजपेयी की महानता पर आपस में भिड़े महागठबंधन के दो नेता। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार विधानसभा में महागठबंधन के दो दल जदयू और भाकपा माले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महानता को लेकर आपस में भिड़ गये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए वाजपेयी सरकार की ओर से किए गए आवंटन की प्रशंसा की। इसी दौरान महबूब आलम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर वाला पोस्टर सदन में दिखा रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें पोस्टर दिखाने से रोक दिया। शिक्षा को तबाह करने में जुटी केंद्र: आलम आलम बता रहे थे कि केंद्र सरकार शिक्षा को तबाह करने में जुटी है। बिहार विधानसभा यह प्रस्ताव पारित करे कि राज्य में नई शिक्षा नीति नहीं लागू होगी। माले विधायक दल के नेता ने कहा कि वाजपेयी की सरकार ने सरकारी कर्मियों के पेंशन को समाप्त कर दिया था। विधानसभा में गुरुवार को अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा चल रही थी। नेताओं के आपस में भिड़ने पर मुस्कराते रहे नीतीश कुमार आलम ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा करते हैं। चौधरी की जब बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के गुण की चर्चा होनी ही चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में समग्र शिक्षा अभियान मद में पर्याप्त राशि मिलती थी। वह कम होती जा रही है। चौधरी जिस समय वाजपेयी की प्रशंसा कर रहे थे, सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे थे। सदन से वॉकआउट कर चुकी थी बीजेपी मुख्यमंत्री ने बैठे-बैठे विधानसभा अध्यक्ष को सलाह दी कि वे अनुपूरक व्यय विवरणी को सर्वसम्मति से पारित घोषित करें। उस समय विपक्ष की सीट पर कोई सदस्य नहीं थे। बीजेपी नेता सदन से वॉकआउट कर चुकी थी। कांग्रेस के आनंद शंकर ने कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में नागरिक सुविधाओं का काफी विकास हो रहा है। शहरों में फ्लाइओवर बनने से यातायात में राहत मिल रही है। राजद के रामवृक्ष सदा ने कहा कि नगर विकास की योजनाओं में भी विधायकों की अनुशंसा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

