राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav) में हार के दोषारोपण वाले बयानों से महागठबंधन में खटास बढ़ रहा है। हालांकि, बयानबाजी शीर्ष स्तर के नेताओं के बीच नहीं, फिर इससे देर-सबेर बिखराव की आशंका को बल मिल रहा।

कारण यह कि घटक दल, विशेषकर राजद और कांग्रेस, अपनी-अपनी हार के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे। समीक्षा बैठकों में वोटों के हस्तांतरण, समन्वय और भितरघात जैसे पहलुओं पर भी एक-दूसरे की ओर अंगुली उठाई जा रही है।

कांग्रेस अपनी पराजय का मूल कारण राजद को बता रही तो राजद का कहना है कि कांग्रेस जो कुछ भी है, वह राजद के बल-बूते ही। उसकी अपनी कोई औकात नहीं। चाहे तो अलग होकर देख ले।

कांग्रेस को बेऔकात बता राजद दे रहा अकेले होने की चुनौती

बहरहाल दोनों दलों के बयान गठबंधन की कमजोर कड़ियों को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस को राजद बेऔकात मान रहा, जबकि राजद को कांग्रेस अवसरवादी बता रही है।

शनिवार को उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में तेजस्वी यादव को महागठबंधन विधायक दल का नेता तो चुन लिया, लेकिन सीट बंटवारे और दोस्ताना संघर्ष पर खुली बहस से तनाव बढ़ा है।

इससे पहले 27 नवंबर को दिल्ली में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में महागठबंधन की हार के लिए मूलत: राजद को जिम्मेदार ठहराया जा चुका था। पलटवार की चिंगारी तभी से सुलग रही थी।

अंतत: कांग्रेस को शक्ति-हीन करार देते हुए राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि अलग होकर लड़ने पर अपनी औकात का पता चलेगा। प्रत्युत्तर में कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी और ज्ञान रंजन पूछ रहे कि तो फिर राजद ने कांग्रेस से गठबंधन क्यों किया?