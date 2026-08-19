रेल कारखाने ने रचा रिकॉर्ड: मधेपुरा की जीडीडीपी में 4.6% हिस्सेदारी, देश की अर्थव्यवस्था को दिए ₹60 हजार करोड़
मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (MELPL) ने वित्तीय वर्ष 2020-2026 के बीच देश में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक उत्पादन किया है। इस परियोजना ने मधेपुरा के सकल घरेलू उत्पाद में 4.6 प्रतिशत का प्रत्यक्ष योगदान दिया और प्रतिवर्ष औसतन 2,300 रोजगार बनाए रखे हैं।
HighLights
MELPL ने ₹60 हजार करोड़ का आर्थिक उत्पादन किया।
मधेपुरा के जीडीपी में 4.6% का प्रत्यक्ष योगदान।
12,000 HP के 650 लोकोमोटिव रेलवे को दिए।
जागरण संवाददाता, पटना। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड (एमईएलपीएल) ने बिहार के औद्योगिक विकास के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 2026 के बीच परियोजना ने देश में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक उत्पादन और 23,800 करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) किया।
मधेपुरा के जीडीडीपी में 4.6 प्रतिशत प्रत्यक्ष योगदान
अध्ययन के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024 में परियोजना का योगदान बिहार के कुल जीएसटी संग्रह के करीब एक प्रतिशत के बराबर रहा।
वहीं मधेपुरा के जिला सकल घरेलू उत्पाद (जीडीडीपी) में प्रत्यक्ष जीवीए की हिस्सेदारी 4.6 प्रतिशत रही। परियोजना ने प्रतिवर्ष औसतन करीब 2,300 रोजगार को बनाए रखा।
स्थानीय रोजगार और आपूर्ति शृंखला को मिली मजबूती
मधेपुरा जिले में पंजीकृत फैक्ट्री रोजगार में परियोजना के प्रत्यक्ष कर्मचारियों की हिस्सेदारी करीब 12 प्रतिशत है।
करीब 90 प्रतिशत स्थानीय खरीद के साथ परियोजना ने देश में रेल विनिर्माण की घरेलू आपूर्ति शृंखला को भी मजबूत किया है। अध्ययन रिपोर्ट बुधवार को पटना के होटल मौर्या में जारी की गई।
मार्च 2028 तक बनेंगे 150 और लोकोमोटिव
पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और एमईएलपीएल के एमडी विवेक गर्ग ने रिपोर्ट जारी की।
विवेक गर्ग ने बताया कि अब तक 650 लोकोमोटिव रेलवे को दिए जा चुके हैं। मार्च 2028 तक 150 और लोकोमोटिव भारतीय रेल को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
देश में बन रहे 12 हजार एचपी के इंजन
मधेपुरा स्थित संयंत्र में भारतीय रेलवे के लिए 12,000 हार्सपावर क्षमता वाले डब्ल्यूएजी-12बी प्राइमा टी8 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण हो रहा है।
इसके साथ भारत उन्नत 12 हजार एचपी इलेक्ट्रिक रेल इंजन का घरेलू स्तर पर निर्माण करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है।
माल ढुलाई में बढ़ेगी रेल की क्षमता
ये इंजन मुख्य रूप से माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर पर माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि ये लोकोमोटिव 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं।
सीएसआर में 17 करोड़ से अधिक का निवेश
एमईएलपीएल ने मधेपुरा में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत 17 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
इसके माध्यम से करीब 10 हजार मरीजों को मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला, जबकि दो हजार से अधिक विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई गई है।
1,700 से अधिक लोगों की आजीविका को सहयोग
परियोजना ने ग्रामीण क्षेत्र के 1,700 से अधिक लोगों की आजीविका को भी सहयोग दिया है।
अल्स्टाम के एशिया-प्रशांत परिचालन में पहली महिला लोकोमोटिव पायलट को इसी संयंत्र में प्रशिक्षित किया गया। एमईएलपीएल करीब 3.5 अरब यूरो की परियोजना है।