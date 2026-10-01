LPG Price Hike: बिहार में आज से बदल गई गैस की कीमत, 71 रुपये महंगा हुआ सिलिंडर; देखें नई रेट लिस्ट

जागरण संवाददाता, पटना। अक्टूबर की शुरुआत में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से जारी नई दर के अनुसार 19 किलो का वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अब 3115 रुपये में मिलेगा। इसकी कीमत में 71 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दर एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है।

घरेलू रसोई गैस की कीमत में कोई बदलाव नहीं वहीं, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 1040 रुपये में ही मिलेगा। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है।

अलग-अलग सिलेंडरों की नई कीमतें 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर: 1040 रुपये

1040 रुपये 5 किलो घरेलू सिलेंडर: 386 रुपये

386 रुपये 10 किलो कंपोजिट: 750.50 रुपये

750.50 रुपये 5 किलो कंपोजिट: 386 रुपये

386 रुपये 19 किलो वाणिज्यिक: 3115 रुपये एफटीएल सिलेंडर की भी तय हुई नई दर 5 किलो एफटीएल नया कनेक्शन: 1982.50 रुपये

1982.50 रुपये 5 किलो एफटीएल रिफिल: 861.50 रुपये

861.50 रुपये 2 किलो एफटीएल पीओएस नया कनेक्शन: 1067.50 रुपये

1067.50 रुपये 2 किलो एफटीएल पीओएस रिफिल: 359.50 रुपये

359.50 रुपये 47.5 किलो सिलेंडर: 7781 रुपये नैनो कट और एक्स्ट्राटेज की कीमत भी जारी इसके अलावा 19 किलो नैनो कट की कीमत 3287.50 रुपये, 19 किलो एक्स्ट्राटेज 3137.50 रुपये और 47.5 किलो एक्स्ट्राटेज 7837.50 रुपये निर्धारित की गई है।