जागरण संवाददाता, पटना। राजवंशीनगर स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण (एलएनजेपी) हड्डी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल के नए भवन को पूरी तरह तैयार किए बिना ही हैंडओवर करने का दबाव बनाए बनाया गया।

अस्पताल प्रशासन ने अधूरे कार्य और जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण भवन को लेने से इनकार किया तो निर्माण एजेंसी ने नए भवन की एसी, शौचालय, बिजली और आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया।

इसके बाद अस्पताल की ओपीडी को पुराने भवन में शिफ्ट करना पड़ा। इससे इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों और उनके स्वजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

एलएनजेपी अस्पताल की ओपीडी पुराने भवन में शिफ्ट

अस्पताल के 400 बेड वाले नए आर्थोपेडिक एवं न्यूरो सुपरस्पेशियलिटी भवन का लोकार्पण 25 जुलाई को हुआ था। उद्घाटन के बाद इसे सुसज्जित करना था।

इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना था। भवन में 42 आइसीयू बेड, छह माड्यूलर आपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपातकालीन सेवा, उन्नत रेडियोलाजी और रिहैबिलिटेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी।

एजेंसी की ओर से यह कार्य अब तक नहीं पूरा किया गया। इस कारण परेशानी बढ़ी और एजेंसी ने अस्पताल प्रशासन को हैंडओवर लेने का दवाब बनाया।

निदेशक ने इनकार किया तो सुविधाएं बंद कर दी। नतीजन, उद्घाटन के करीब दो माह बाद ही ओपीडी को पुराने भवन में स्थानांतरित करना पड़ा है।

(नए भवन में खाली पड़ा पंजीकरण काउंटर।)

अधूरे काम के साथ हैंडओवर लेने से किया इनकार

एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डाॅ. राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि निर्माण एजेंसी की ओर से आवश्यक उपकरण और अन्य कार्य पूरे किए बिना भवन को संस्थान को हैंडओवर करने को कहा गया था।