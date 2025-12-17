पटना का एलएनजेपी अस्पताल क्यों बन रहा है चर्चा का केंद्र? जानिए नई बिल्डिंग की खासियत...

Language
    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    पटना का एलएनजेपी हड्डी अस्पताल आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के कारण चर्चा में है। नीतीश सरकार द्वारा 2006 में स्थापित, यह अस्पताल हड्डी रोग के इलाज के ल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को आधुनिक रूप दे रही है। इसी क्रम में पटना के राजबंशी नगर स्थित प्रसिद्ध एलएनजेपी हड्डी अस्पताल इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहां मरीजों के बेहतर इलाज और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए एक नई, अत्याधुनिक बहुमंजिला इमारत का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जो भविष्य में अस्पताल की पहचान को और मजबूत करेगी।

    करीब दो दशक पहले वर्ष 2006 में नीतीश सरकार के कार्यकाल में एलएनजेपी हड्डी अस्पताल की स्थापना की गई थी। यह अस्पताल खास तौर पर हड्डी रोग के मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया था।

    समय के साथ मरीजों की संख्या बढ़ती गई और बीते तीन-चार वर्षों में अस्पताल परिसर में एक अतिरिक्त इमारत का निर्माण भी किया गया। अब इसी कड़ी में अस्पताल को मल्टीस्पेशलिस्ट और अधिक हाइटेक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है।

    400 बेड और 8 नए ऑपरेशन थिएटर की सुविधा

    एलएनजेपी अस्पताल के निदेशक डॉ. सरसिज नयनम् ने बताया कि निर्माणाधीन नई इमारत में 400 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही मरीजों के समय पर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए 8 अतिरिक्त ऑपरेशन थिएटर (ओटी) बनाए जा रहे हैं।

    इससे रूटीन और इमरजेंसी मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि नई बिल्डिंग में आधुनिक एक्स-रे और जांच सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर इलाज मिल सके।

    छह तल्ले की आधुनिक बिल्डिंग, सेंट्रल एसी और रैंप की सुविधा

    जानकारी के अनुसार, एलएनजेपी हड्डी अस्पताल को मल्टीस्पेशलिस्ट बनाने के उद्देश्य से 2023 में इस नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। यह छह तल्ले की अत्याधुनिक इमारत होगी, जिसमें सेंट्रल एसी, अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक और दिव्यांग व बुजुर्ग मरीजों के लिए रैंप जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 के अंत तक यह भवन पूरी तरह चालू हो जाएगा।

    मरीजों की जुबानी उम्मीदें

    अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने भी इस पहल की सराहना की है। मरीज प्रमोद का कहना है कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में एलएनजेपी अस्पताल में हड्डी के इलाज की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और अब मल्टीस्पेशलिस्ट बिल्डिंग बनने से मरीजों को और राहत मिलेगी।

    वहीं, मरीज मनोज कुमार ने कहा कि नई आधुनिक इमारत से हड्डी रोग के इलाज में काफी सुधार होगा और पटना ही नहीं, पूरे बिहार के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा।

    नई बिल्डिंग के निर्माण के साथ एलएनजेपी अस्पताल बिहार में हड्डी रोग उपचार का एक आधुनिक और भरोसेमंद केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।