LJP (रामविलास) के 'माय समीकरण' का खुलासा, चिराग बोले- इसमें 'म' से महिला और 'य' से युवा

    By Dina Nath Sahani Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:22 AM (IST)

    लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने बापू सभागार, पटना में अपना स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने मोबाइल से संबोधित करते हुए 'माय समीकरण' का अर्थ बताया, जिसमें महिला और युवा शामिल हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में मिली जीत का श्रेय इसी समीकरण को दिया। कार्यक्रम में कई सांसद और नेता उपस्थित थे। दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया।

    चिराग पासवान (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। शुक्रवार को बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपरिहार्य कारणवश कार्यक्रम में दिल्ली से पटना नहीं आ सके। 

    उन्होंने मोबाइल के माध्यम से संबोधित किया। कहा कि बिहार चुनाव में हमें जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। हम सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए काम करेंगे। 

    उन्होंने माय समीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के माय समीकरण में महिला और युवा हैं। इसी समीकरण को लेकर पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली।

    कार्यक्रम में सांसद अरुण भारती भी मौजूद 

    कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और मंच संचालन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना ने किया। कार्यक्रम में सांसद अरुण भारती, वीणा देवी, शांभवी चौधरी, राजेश वर्मा, मुख्य प्रवक्ता डॉ.राजेश भट्ट, अशरफ अंसारी, मंत्री संजय सिंह एवं संजय कुमार, विधायक बाबूलाल शौर्य, संगीता देवी समेत अन्य नेता शामिल हुए। 

    वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के अलावा प्रिंस राज पासवान तथा दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष धनश्याम कुमार दाहा समेत अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।