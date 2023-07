Patna Crime: जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, विरोध में लोगों का हंगामा; पुलिस की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त

Crime News आक्रोशित लोगों ने पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर उन्हें खदेड़ दिया। वहीं बिहटा-बिक्रम एवं बिहटा-कनपा दोनों मुख्य मार्ग पर आगजनी कर यातयात बाधित कर हंगामा शुरू कर दिया। यातयात बाधित होने पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।जानकारी के अनुसार सुनील साव क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री करते थे। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की जा रही है।

बिहटा में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या।

संवाद सूत्र, बिहटा (पटना): थाना क्षेत्र के अमहारा गांव निवासी एक जमीन कारोबारी सुनील साव (40 वर्ष) की बदमाशों ने रविवार की सरेशाम घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। आधा दर्जन से ज्यादा गोली मारी ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंच पाते अपराधी फरार हो गए। बदमाशों ने जमीन कारोबारी के शरीर में आधा दर्जन से अधिक गोलियां दागीं। फायरिंग की घटना में मासूम बच्ची भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आसपास के लोगों ने जमीन कारोबारी को निजी अस्पताल लाया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। (फोटोः जमीन पर पड़ी गोली) अमहरा निवासी राम इन्न्त साव के पुत्र सुनील साव की मौत की सूचना मिलते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद स्वजन आक्रोशित हो गए। मौके पर पंहुची पुलिस को आक्रोशित लोगों के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों को खदेड़ा आक्रोशित लोगों ने पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर उन्हें खदेड़ दिया। वहीं बिहटा-बिक्रम एवं बिहटा-कनपा दोनों मुख्य मार्ग पर आगजनी कर यातयात बाधित कर हंगामा शुरू कर दिया। यातयात बाधित होने पर सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। जानकारी के अनुसार, सुनील साव क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री करते थे। रविवार की संध्या करीब 7:30 बजे अपनी नतनी सेहरा कुमारी के साथ बिहटा-बिक्रम मुख्य मार्ग में अमहरा देविस्थान पुल पर स्थित अपने नवनिर्मित मकान पर बैठे थे। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार दो अपराधी हेलमेट लगाए पहुंचे। बाइक खड़ी कर बदमाशों ने गालीगलौच करते हुए पिस्टल निकाली और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने एक-एक कर आधा दर्जन से अधिक गोली मारी और बिक्रम के तरफ फरार हो गए। हत्या की घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। आनन फानन में पुलिस क्षेत्र की नाकेबंदी करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की। पुलिस ने घटनास्थल से आधा दर्जन खोखे बरामद किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी डॉ. अन्नू कुमारी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जा रही है।

