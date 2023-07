Land For Job Scam: तेजस्वी यादव बोले- हम लोग मिलकर कर देंगे BJP की सर्जरी, उनके खेल से फर्क नहीं पड़ने वाला

Land For Job Scam डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने भाजपा को बिहार से भगाया। अगस्त में ही पिछले वर्ष हमने कहा था कि भाजपा की सेल टीम अब काम करना शुरू करेगी। उसी हिसाब से काम आरंभ किया। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली चार्जशीट 2017 में हुई थी। इसके छह साल बीत गए। एजेंसिंयां कहां थी।

भाजपा के खेल से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, केस में दम नहीं: तेजस्वी

HighLights तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद रविवार को पटना लौट आए। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर तेजस्वी ने कहा, भाजपा के खेल से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, केस में दम नहीं है।

राज्य ब्यूरो, पटना: उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विदेश यात्रा के बाद रविवार को पटना लौट आए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी दिल्ली से तेजस्वी के साथ आए। हवाई अड्डा परिसर में पत्रकारों द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में अपने ऊपर चार्जशीट के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि- भाजपा के खेल से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला। केस में दम नहीं है। केवल इमेज को बदनाम के लिए यह सब हो रहा। हम लोग एकजुट होकर भाजपा की सर्जरी कर देंगे तो पता नहीं वे लोग कहां फेकाएंगे। हमने बिहार से बीजेपी को भगाया तेजस्वी ने कहा कि, हम लोगों ने भाजपा को बिहार से भगाया। अगस्त में ही पिछले वर्ष हमने कहा था कि भाजपा की सेल टीम अब काम करना शुरू करेगी। उसी हिसाब से काम आरंभ किया। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली चार्जशीट 2017 में हुई थी। इसके छह साल बीत गए। एजेंसिंयां कहां थी। पूरे देश के लोगों को पता है कि जब-जब हमलोग भाजपा को बिहार से भगाते हैं तब-तब बिहार में छापा और चार्जशीट शुरू हो जाता है। एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में कुछ लोग भाजपा के खिलाफ थे तब वे भ्रष्टाचारी थे। जब वही लोग भाजपा के साथ आ गए। उप मुख्यमंत्री बन गए तो अब वे भ्रष्टाचारी नहीं हैं। राजा हरिश्चंद्र बन गए। जनता जवाब देगी उप मु्ख्यमंत्री ने कहा कि, भाजपा के लोग जितना वार करेंगे उतना ही बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती से चल रहा है। देश को संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह महागठबंधन बना है। विपक्ष की एकजुटता को लेकर कहा कि भाजपा के लोग इससे घबराहट में हैं। वे लोग तो लालू जी से ही डरते हैं। भाजपा के लोग यह प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। यह भाजपा के झूठ बोलने का एजेंडा है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है।

