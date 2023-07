NCP में बगावत पर लालू यादव का आया बयान, कहा- शरद पवार एक ताकत का नाम

जागरण डिजिटल, पटना। महाराष्‍ट्र में मचे सियासी घमासान को लेकर भाजपा विरोधी दलों की तीखी प्रतिक्रिया आना तेज हो गई है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी इसकाे लेकर बयान दिया है।

उन्होंने शरद पवार को समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार एक ताकत का नाम है। पवार एक ताकत है जिसे हिलाने का काम हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा का सफाया हो रहा है।

लालू यादव ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी किताब के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले मीडिया से बात करते हुए यह बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि शरद पवार का कुछ; उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहां गया, नहीं गया। शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, ये सब फेल हो जाएंगे।

#WATCH | "Sharad Pawar 'ek haisiyat hein aur takat hein' and PM Modi tried to shake him, but nothing will happen, everything will fail": RJD leader Lalu Yadav pic.twitter.com/AFLWzzt2JY— ANI (@ANI) July 3, 2023