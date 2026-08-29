लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव को फिर इंतजार, कोर्ट ने टाला आरोप तय करने का फैसला; 30 सितंबर पर निगाहें

डिजिटल डेस्क, पटना। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को फिलहाल राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में अपना फैसला टाल दिया।

शनिवार को लालू यादव की अदालत में वर्चुअल माध्यम से पेशी हुई। अब अदालत 30 सितंबर को आरोप तय करने को लेकर अपना आदेश सुना सकती है। इस फैसले पर मामले से जुड़े सभी पक्षों की नजरें टिकी हैं। अदालत के सामने अहम सवाल मामले में अदालत को यह तय करना है कि जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं या नहीं। शनिवार की सुनवाई के बाद अदालत ने तत्काल अपना आदेश नहीं सुनाया। अब अगली तारीख पर कोर्ट इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। आरोप तय होने की स्थिति में मामले की न्यायिक प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच जाएगी। फिलहाल अदालत के आदेश का इंतजार है। नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से जुड़ा है मामला यह मामला कथित लैंड फॉर जॉब स्कैम से संबंधित है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले कुछ लोगों से जमीन और अन्य संपत्तियां हासिल की गईं।

इसी कथित लेन-देन के मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। जांच के दौरान संपत्तियों और कथित वित्तीय लेन-देन को लेकर कार्रवाई भी की गई है। मामले में लालू यादव के अलावा उनके परिवार के कई सदस्यों और अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं।

30 सितंबर की तारीख इसलिए अहम, आगे की दिशा होगी तय अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को प्रस्तावित है। उस दिन अदालत आरोप तय करने के संबंध में अपना फैसला सुना सकती है। यदि आरोप तय होते हैं तो मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा।

वहीं, अदालत के आदेश के आधार पर मामले की आगे की कानूनी दिशा स्पष्ट होगी। फिलहाल शनिवार की सुनवाई के बाद फैसला टलने से सभी पक्षों को अगली तारीख का इंतजार करना होगा। ED की जांच और कोर्ट की सुनवाई पर टिकी निगाहें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की जांच के चलते यह मामला लगातार चर्चा में रहा है। जांच का केंद्र कथित तौर पर नौकरी के बदले हासिल की गई जमीन और उससे जुड़े लेन-देन हैं।