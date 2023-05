पटना, एएनआई। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार से दिल्‍ली रवाना होने के क्रम में मंगलवार को बागेश्‍वर बालाजी धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्‍ण शास्‍त्री पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो कोई बाबा है? वहीं, लालू कनार्टक विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर भी पहली बार बोले। उन्‍होंने कहा कि भाजपा का सफाया शुरू हो गया है।

लालू पहले पटना में हाईकोर्ट स्थित मजार पर जाकर दुआ पढ़ने पहुंचे थे और वहां चादरपोशी भी की थी, राजनीत‍िक विश्‍लेषकों ने राजद सुप्रीमो का बाबा बागेश्‍वर के आगमन से पहले मजार पर जाने को विरोध का संकेत बताया, जो आज पूरी तरह साफ हो गया।

वहीं, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बाबा बागेश्‍वर पर बयान देते हुए देवराहा बाबा को असली बाबा बताया।

तेज प्रताप ने कहा, ''कौन बाबा? किस बाबा के बारे में बात कर रहे है? असली बाबा जो हैं, वो देवराहा बाबा थे, उनकी तरह कोई बाबा नहीं हुए, वो 400 साल जिंदा रहे। उन्‍हीं को हम मानते हैं, उन्‍हीं के आशीर्वाद से हमारा (तेज प्रताप का) जन्‍म हुआ।''

#WATCH | Bihar Minister Tej Pratap Yadav speaks on Bageshwar Dham's Dhirendra Shastri's event in Patna; says, "...This Baba is abusing Biharis and calling them 'pagal'. There's 'Krishna Raj' & 'Mahagathbandhan Raj' in Bihar...This politics is being done to divide the country..." pic.twitter.com/58Guhj7TsG— ANI (@ANI) May 16, 2023