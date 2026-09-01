पटना में विराजेंगे लालबाग के राजा, बन रहा 55 लाख का मुकुट; 6 फीट की होगी भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा

जागरण संवाददाता, पटना। मुंबई के लालबाग के राजा भगवान गणपति का दरबार 15 सितंबर से सज जाएगा। गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र मंडल की ओर से तैयारी आरंभ हो गई है। लालबाग के राजा भगवान गणेश की प्रतिमा मुंबई से सड़क के रास्ते 12 सितंबर को पटना पहुंच जाएगी।

दारोगा राय पथ स्थित महाराष्ट्र मंडल कार्यालय में इस बार मीनाक्षी मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल मे भगवान गणेश की प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी। 15 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनेगा।

महाराष्ट्र मंडल के सचिव संजय भोंसले ने बताया कि इस बार मंडल की ओर से 56वां गणेश उत्सव मनेगा। सात दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होगा। भगवान गणेश की प्रतिमा छह फीट की होगी। भगवान गणेश को हीरा, पन्ना, मानिक जड़ित 55 लाख रुपये के मुकुट पहनाया जाएगा। पूजन के लिए महाराष्ट्र के पांच पंडितों का ग्रुप प्रशांत जागीरदार आएंगे। शाडू मिट्टी से बनाई जाती है प्रतिमा: पटना में महाराष्ट्र मंडल पंडाल में विराजमान होने वाले भगवान गणेश की प्रतिमा मुंबई में शाडू मिट्टी से तैयार होती है। प्रतिमा का निर्माण मुंबई के बांद्रा इलाके के मूर्तिकार दीपक घोटकर करते आ रहे हैं।

मिट्टी की खासियत है कि यह प्लास्टर आफ पेरिस की तरह मजबूत होता है। जिससे इसकी मजूबती बनी रहती है। पानी या मिट्टी के संपर्क में जाने पर सामान्य मिट्टी की तरह गल जाता है। झांज पथक की होगी प्रस्तुति: सुहागिनों के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम खास होगा। महाराष्ट्र के कलाकार झांज पथक की प्रस्तुति से सभी को आनंदित करेंगे। पूजा पंडाल को लेकर कारीगर कार्य को अंतिम रूप देने में लगे हैं। पंडाल को प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। इसके लिए कोलकाता से फूल मंगाए जाएंगे।