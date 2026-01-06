Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    KVS–NVS भर्ती परीक्षा 2025: जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड; 10–11 जनवरी को होगी परीक्षा

    By Akshay PandeyEdited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:03 PM (IST)

    केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। CBSE द्वारा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

    जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही KVS और NVS भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

    CBSE की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, KVS और NVS की यह भर्ती परीक्षा 10 और 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले बोर्ड द्वारा सिटी इंटीमेशन स्लिप पहले ही जारी की जा चुकी है, जिससे उम्मीदवारों को यह जानकारी मिल चुकी है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। अब सभी की नजरें एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि पर टिकी हुई हैं।

    टियर-1 परीक्षा (Tier-1 Examination)

    टियर-1 परीक्षा प्राथमिक शिक्षक (PRT), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट पदों के लिए आयोजित की जाएगी।

    तिथि: 10 जनवरी 2026

    शिफ्ट:

    सुबह की शिफ्ट: 9:30 बजे से 11:30 बजे तक

    दोपहर की शिफ्ट: 2:30 बजे से 4:30 बजे तक

    टियर-2 परीक्षा (Tier-2 Examination)

    टियर-2 परीक्षा कई उच्च पदों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 और ग्रेड-2 शामिल हैं।

    तिथि: 11 जनवरी 2026

    शिफ्ट: सुबह और शाम की शिफ्ट में परीक्षा

    एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

    अभ्यर्थी निम्नलिखित आसान चरणों के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे—

    • CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • KVS–NVS भर्ती 2025 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी विवरण दर्ज करें।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट सुरक्षित रखें।

    एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश दर्ज होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लें और समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचें।