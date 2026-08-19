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कोलकाता की डांसर की पटना में संदिग्ध मौत, पार्टी के बाद फ्लैट में मिला शव

By Shubham Kumar Edited By: vyas Chandra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 12:05 PM (IST)

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में कोलकाता की 20 वर्षीय डांसर रोजी खातून की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने दोस्त आर्यन के किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

कोलकाता की डांसर की संदिग्‍ध स्‍थ‍िति‍यों में मौत। सांकेत‍िक तस्‍वीर

कोलकाता की डांसर की संदिग्‍ध स्‍थ‍िति‍यों में मौत। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. कोलकाता की 20 वर्षीय डांसर रोजी खातून की मौत।

  2. पटना के इंदिरा नगर स्थित दोस्त के फ्लैट में शव मिला।

  3. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, पटना। जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर रोड नंबर-3 में कोलकाता निवासी  20 वर्षीय डांसर रोजी खातून की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

वह 12 अगस्त को पटना आई थी और अपने मित्र आर्यन के किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी। रोजी पहले भी पटना में डांस करने आती थी।

फ्लैट मालिक ने बताया, जहां बैठी थी वहीं मृत म‍िली 

इस बार ठहरने के दौरान वहां एक पार्टी का आयोजन भी हुआ था। फ्लैट मालिक आर्यन ने बताया कि वह 14 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ देवघर चला गया था।

घर पर उसका भांजा और रोजी मौजूद थे। 17 अगस्त की रात जब भांजा मीठापुर पुरानी बस स्टैंड गेट नंबर-2 स्थित आर्यन की फास्ट फुड दुकान से काम निपटाकर  लौटा, तो रोजी जिस स्थान पर बैठी थी, वहीं मृत अवस्था में पड़ी थी।

भांजे ने तुरंत फोन कर आर्यन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मंगलवार सुबह आर्यन पटना पहुंचा। स्वजन के कोलकाता से न पहुंचने के कारण पुलिस की मौजूदगी में मामा-भांजा ने शुरुआती कागजी प्रक्रिया पूरी कराई। 

पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही पुलिस 

इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएमचीएच भेजा गया। पुलिस ने एफएसएल की टीम से घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच कराई है।

फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले के सभी बिंदुओं पर छानबीन जारी है। जक्कनपुर थानाध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा।

आर्यन और भांजा से पूछताछ की गई है। स्वजन द्वारा आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।