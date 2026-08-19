कोलकाता की डांसर की पटना में संदिग्ध मौत, पार्टी के बाद फ्लैट में मिला शव

जागरण संवाददाता, पटना। जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर रोड नंबर-3 में कोलकाता निवासी 20 वर्षीय डांसर रोजी खातून की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई।

वह 12 अगस्त को पटना आई थी और अपने मित्र आर्यन के किराए के फ्लैट में ठहरी हुई थी। रोजी पहले भी पटना में डांस करने आती थी।

फ्लैट मालिक ने बताया, जहां बैठी थी वहीं मृत म‍िली

इस बार ठहरने के दौरान वहां एक पार्टी का आयोजन भी हुआ था। फ्लैट मालिक आर्यन ने बताया कि वह 14 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ देवघर चला गया था।

घर पर उसका भांजा और रोजी मौजूद थे। 17 अगस्त की रात जब भांजा मीठापुर पुरानी बस स्टैंड गेट नंबर-2 स्थित आर्यन की फास्ट फुड दुकान से काम निपटाकर लौटा, तो रोजी जिस स्थान पर बैठी थी, वहीं मृत अवस्था में पड़ी थी।