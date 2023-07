पुलिस मुख्यालय के सामने किशनगंज के इंजीनियर से 50 हजार की लूट, झपटे गए बैग में थे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज

Bihar News पुलिस मुख्यालय के सामने बाइक सवार बदमाशों ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर से 50 हजार रुपये की नकदी झपट ली। कार्यपालक इंजीनियर व्यक्तिगत कारण से पटना आए थे। यहां उन्होंने राजा बाजार स्थित एसबीआइ बैंक की शाखा से 50 हजार रुपयों की निकासी की। बाइक सवार बदमाशों ने चलते ऑटो से उनका बैग झपट लिया और फरार हो गए।

पुलिस मुख्यालय के सामने किशनगंज के इंजीनियर से 50 हजार की लूट (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना, जागरण संवाददाता। नेहरू पथ स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय (सरदार पटेल भवन) के सामने बाइक सवार बदमाशों ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यपालक इंजीनियर मो. ताहिर हसन से 50 हजार रुपये की नकदी झपट ली। इसके बाद बाइक सवार फरार हो गए। झपटमारों का कोई सुराग नहीं लगा हाथ वारदात सोमवार की शाम 4:10 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की, परंतु झपटमारों का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका। पीड़ित की शिकायत पर मंगलवार को एफआइआर दर्ज की गई है। थानेदार राम शंकर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसबीआइ बैंक की शाखा से निकाले 50 हजार रुपये मो. ताहिर हसन किशनगंज जिले में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल में कार्यपालक इंजीनियर हैं। वे व्यक्तिगत कारण से पटना आए थे। यहां उन्होंने राजा बाजार स्थित एसबीआइ बैंक की शाखा से 50 हजार रुपयों की निकासी की। इसके बाद अगली जगह जाने के लिए ऑटो लिया। बदमाशों ने चलते ऑटो से झपटा का बैग नकदी उन्होंने हैंड बैग में रखी ही थी, जिसमें बैंक चैकबुक और किशनगंज एवं गया जिले से संबंधित कई महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी थे। बाइक सवार बदमाशों ने चलते ऑटो से उनका बैग झपट लिया और फरार हो गए। पुलिस को अंदेशा है कि वारदात में कोढ़ा गिरोह का हाथ है। गिरोह बैंक से ही अधिकारी की रेकी कर रहा था।

