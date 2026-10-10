पटना में गंगा किनारे जिंदगी खत्म करने पहुंची मां ने बदला फैसला, 400 रुपये से खड़ा किया 1.5 करोड़ का कारोबार

जागरण संवाददाता, पटना। गंगा किनारे जिंदगी खत्म करने का ख्याल लेकर पहुंची एक मां ने उसी में स्नान कर नई जिंदगी शुरू करने का संकल्प लिया।

जेब में कुल चार सौ रुपये थे और साथ में दो छोटे बच्चे। परिवार ने साथ छोड़ दिया था लेकिन बच्चों के भविष्य ने उन्हें हार मानने नहीं दी।

2017 में 27 वर्ष की उम्र में खेमनीचक निवासी खुशबू कुमारी ने जिस संघर्ष की शुरुआत की, आज वह करीब डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर वाला कारोबार बन चुका है।

आज 100 लोगों को दे रहीं राेजगार

कभी उधार लेकर काम शुरू करने वाली खुशबू आज क्लीनिंग, हाइजीन व हेल्थ केयर उत्पादों के निर्माण और वितरण में पहचान बना चुकी हैं। उनके उत्पाद पूरे बिहार में बिक रहे हैं और अब यूपी समेत कई राज्यों में विस्तार की योजना है।

घर-घर डिटरजेंट पाउडर, फिर शृंगार की दुकान अब दिव्य मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। आज वे 100 से अधिक लाेग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही हैं। बच्चों का भविष्य संवारने की अंतिम कोशिश लाई रंग खुशूबू कुमारी ने बताया कि गंगा से लौटने के क्रम में मन में बस एक ही धुन थी कि मरने के पहले बच्चों का भविष्य संवारने की अंतिम कोशिश क्यों न की जाए?